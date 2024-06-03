Карин выступил в Академии госуправления по основным вопросам внутренней политики

Государственный советник Ерлан Карин выступил перед профессорско-преподавательским составом и слушателями Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

В своём выступлении Ерлан Карин отметил, что проводимый президентом Касым-Жомартом Токаевым политический курс получил своё идеологическое оформление в концепции «Справедливого Казахстана», которая находится в основе всех преобразований.

Далее госсоветник рассказал о логике, целях, основных этапах и результатах проводимых в стране политических, экономических и социокультурных реформ.

В настоящее время, по мнению Ерлана Карина, одной из ключевых задач является формирование нового качества нации и развитие общественной консолидации на основе обновленной системы ценностей, перечень которых изложил Глава государства на III заседании Национального курултая.

В завершение своего выступления государственный советник подчеркнул, что во внутренней политике всегда надо ориентироваться только на свою собственную повестку. Наша внутренняя политика носит созидательный характер, нацелена на развитие, модернизацию и реформы.

После выступления Ерлан Карин ответил на вопросы слушателей и профессорско-преподавательского состава Академии госуправления.