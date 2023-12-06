Карманный справочник по первичной медпомощи детям выпустят в Казахстане

Издание направлено на содействие закреплению комплексного подхода к здоровью, взрослению и развитию детей и подростков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Казахстане будет адаптирован и выпущен карманный справочник по оказанию первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам с помощью Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

«Основное внимание в справочнике уделяется популяризации здорового образа жизни, профилактике заболеваний, заблаговременному устранению факторов риска и контролю хронических заболеваний. Издание также предназначено для специалистов первичной медико-санитарной помощи и содержит в себе рекомендации по грудному вскармливанию, введению прикорма, поддержке развития детей раннего возраста и медицинское информирование подростков», — детализировали в МЗ.

В профильном ведомстве определили ведущих специалистов в области педиатрии, неонатологии, психического здоровья и раннего развития ребенка для консолидации результатов адаптации страновой версии карманного справочника. Будет создана его казахстанская версия. Рабочая группа планирует разработать поэтапный план внедрения его в практику ПМСП с проведением обучения и мониторинга.



