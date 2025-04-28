Кашаган зовет

Нефть и Газ
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Как работает крупнейшее  месторождение углеводородов в Казахстане и что это даёт стране 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Разработка месторождения Кашаган – один из крупнейших и сложнейших проектов в истории мировой нефтегазовой отрасли. Расположенное на шельфе Северного Каспия, месторождение стало символом амбициозного поворота Казахстана к многовекторному технологическому развитию. Это не просто нефтяной проект – это инфраструктурная, юридическая, инвестиционная и политическая экосистема.

С момента начала промышленной добычи в 2013 году, несмотря на технические сбои, Кашаган превратился во второй по объёму производитель нефти в стране и крупнейший по запасам. На текущий момент он обеспечивает 21% всей казахстанской нефтедобычи и около 42% запасов газа.

Именно благодаря Кашагану Казахстан впервые смог создать широкую сеть международных партнерств, получить доступ к передовым технологическим компетенциям. До Кашагана такой масштабной инженерной, юридической и инвестиционной системы в стране попросту не существовало.

Более того, успех проекта значительно повысил инвестиционную репутацию Казахстана: после запуска Кашагана иностранные инвестиции начали активно идти и в несырьевые сектора экономики. Ярким примером стала масштабная стройка новой столицы, ставшая символом экономического роста и модернизации.

Как это работает

Проект реализуется в формате соглашения о разделе продукции (СРП) между правительством Казахстана и консорциумом инвесторов под управлением North Caspian Operating Company (NCOC). Участниками являются глобальные технологические гиганты – Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, ENI, CNPC, Inpex, а также национальная компания КазМунайГаз.

Инвесторы берут на себя все капитальные затраты, строят инфраструктуру – включая искусственные острова, трубопроводы, береговые терминалы и газоперерабатывающие установки – а затем получают возврат инвестиций за счет доли в добытой нефти (так называемая cost oil). Прибыль делится пропорционально, в зависимости от достигнутых экономических показателей и условий контракта. При этом Казахстан получает роялти, налоги, социальные отчисления и долю в "прибыльной нефти" (profit oil), особенно по мере роста доходности.

Главную роль в выстраивании архитектуры проекта сыграло правительство РК: оно обеспечило переговоры, создало особый правовой режим и гарантировало защиту инвестиций. Тогда как национальная компания КазМунайГаз стала не только акционером проекта, но и активным участником технологического и операционного развития месторождения.

Проект Кашаган является драйвером создания сложной производственной и инженерной экосистемы на северном побережье Каспия. Были построены уникальные сооружения, адаптированные к мелководью и льдообразованию, внедрены передовые технологии управления давлением, фильтрации сероводорода и защиты от коррозии. Рядом сформировались целые кластеры: транспортные, логистические, строительные, образовательные. Открылись новые производственные линии, включая газоперерабатывающие заводы (в партнерстве с катарским UCC Holding), направленные на снабжение страны топливом и сырьем для нефтехимии.

Что дала Казахстану система СРП

СРП – это не просто юридическая форма, а инструмент развития. Он позволил стране привлечь десятки миллиардов долларов инвестиций без прямого госфинансирования. Казахстан не вкладывал деньги в разработку Кашагана напрямую, но уже получил около $5,4 млрд в виде налогов, роялти, бонусов и инфраструктурных взносов. В будущем, по прогнозу до 2041 года, доход государства может составить до $181 млрд. И это при том, что консорциум еще не окупил свои вложения.

О какой сумме идет речь? По данным отчёта ENERGY Insight & Analytics​, капитальные затраты на период с 2004 по 2023 год составили $58 млрд, тогда как операционные расходы – ещё $28 млрд. Таким образом, суммарные вложения превысили $86 млрд, а проект ещё находился в процессе возврата инвестиций.

Важно понимать: в отличие от контрактов недропользования, где инвестор владеет ресурсом, СРП обеспечивает контроль за распределением доходов и регулирует возврат затрат с жёсткими ограничениями.

Несмотря на экономические успехи, проект не избежал конфликтов. В 2024 году правительство Казахстана предъявило иски к консорциуму на сумму более $160 млрд — за упущенную выгоду, технические сбои и экологические нарушения. Это поставило под вопрос прозрачность и справедливость договорных условий, а также вызвало обсуждение роли PSA – полномочного органа, отвечающего за защиту интересов страны в подобных проектах.

Также до сих пор остается открытым вопрос: достаточна ли доля государства в доходах? По оценкам аналитиков, до 2023 года налоговая нагрузка составляла лишь 5% – из-за того, что проект компенсировал начальные убытки. С 2024 года ожидается ее рост, но это снова поднимает вопрос баланса интересов между суверенитетом и инвестиционной привлекательностью.

Инвестиционный климат: времена изменились

В 1990-х годах, когда Казахстан только обретал независимость, его основной задачей было привлечь капиталы любой ценой. Тогда создавались преференциальные режимы, правовая база только формировалась, а риски компенсировались свободой для инвесторов. Сегодня ситуация изменилась.

Инвесторы идут туда, где стабильный политический режим, прозрачные правила и защита интересов. В эпоху санкций, глобальной конкуренции за сырье и перехода к низкоуглеродной энергетике, Казахстану важно не просто сохранить доступ к внешним деньгам, но и предлагать модель партнёрства, основанную на справедливости и устойчивом развитии.

Проект Кашаган – лакмусовая бумажка многовекторной внешней политики Казахстана. Участие европейских, американских, китайских и японских компаний говорит о способности страны балансировать интересы разных мировых игроков. В условиях нестабильности в регионе, глобального энергоперехода и меняющихся альянсов Кашаган становится не только экономическим, но и дипломатическим ресурсом.

Что в итоге

Кашаган – не просто месторождение. Это масштабный трансформационный проект, который дал Казахстану широкую сеть международных деловых связей, доступ к уникальным технологиям в нефтегазовой отрасли, точку роста и развития национальной инфраструктуры, рост внутренней технологической компетенции, приток инвестиций в несырьевые сектора, возможность строительства инфраструктурных проектов, повышение авторитета Казахстана на глобальной энергетической арене, десятки миллиардов долларов прямых инвестиций.

Но вместе с этим и новые вызовы: юридические конфликты, экологические риски, необходимость балансировать интересы частного капитала и национальной экономики. Устойчивое развитие Кашагана возможно только при условиях диалога, прозрачности, технологической модернизации и правильной политической воли.

Кашаган рассматривается не только как экономический проект, но и как фактор общей макроэкономической устойчивости страны в том числе в глазах крупнейших мировых рейтинговых агентств.

«Крупные проекты в нефтегазовом секторе, такие как Кашаган, значительно укрепляют фискальную устойчивость Казахстана, увеличивают экспортные доходы и способствуют росту инвестиционной привлекательности страны на международной арене», – говорится в аналитическом обзоре по Казахстану от S&P Global Ratings.

#проект #Кашаган #углеводороды #СРП

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