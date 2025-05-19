Проект «Социальный кошелек» масштабируют в РК

Нефть и Газ
4
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В пилотном режиме  проект «Социальный кошелек» был запущен в декабре прошлого года в Шымкенте и Западно-Казахстанской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он предусматривает автоматическое начисление скидки на газ до 24% – для получателей адресной социальной и жилищной помощи. Система работает просто: она интегрирована с базой данных eGov и сама определяет граждан, которым положена льгота. Им автоматически направляются SMS-уведомления о доступной скидке. По данным на 1 мая 2025 года, цифровыми скидками уже воспользовались 7 027 жителей Шымкента и 2 819 жителей ЗКО.

– Пилотный цифровой проект «Социальный кошелек» продемонстрировал высокую эффективность и получил положительные отклики от наших потребителей. При поддержке Правительства было принято решение о масштабировании проекта в этом году на весь Казахстан, – сообщил генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров. – Теперь мы сможем обеспечить более широкий охват нуждающихся граждан и одномоментно повысить эффективность цифровой системы социальной поддержки.

Как отметили в Департаменте по связям с общественностью и интегрированной системы менеджмента АО «QazaqGaz Aimaq», осенне-зимний период 2024–2025 годов прошел без сбоев: несмотря на рост внутреннего потребления и повышенную нагрузку в пиковые зимние месяцы, системы газоснабжения сработали стабильно. Это результат системной подготовки и эффективного взаимодействия всех задействованных служб. Наибольшая нагрузка пришлась на январь – в этот месяц потребление газа достигло 4 млн 582 тыс. кубометров в час. Более 72,5 тысячи километров газовых сетей и 35 тысяч объектов круглосуточно обслуживали свыше 4 тысяч специалистов. Аварийно-диспетчерская служба за сезон обработала более 46 тысяч заявок от потребителей.

#газ #скидка

Популярное

Все
Глава государства посетит Венгрию
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Более 2,5 млрд тенге выделили для ТЭЦ Кызылорды
С 1 июля рейсы из Алматы в Петропавловск не будут субсидироваться
Самолет совершил вынужденную посадку в степи
Посвященный Шамши Калдаякову юбилейный концерт прошел в Алматы
Гвардейцы-фехтовальщики завоевали призовые места на международном Гран-при в Колумбии
Лучшие производители кумыса приедут в Астану в июле
Фиктивные договоры заключали в крупнейшем вузе Шымкента
В СКО аграрии вышли в поля и задают темп посевной кампании
Бежавшего казахстанца экстрадировали из Саудовской Аравии
Более 20 тысяч человек посетили музеи Алматы
Более 90% организаций, оказывающих спецсоцуслуги, получили лицензии в РК
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Бесплатное репетиторство для школьников предлагает внедрить костанайская студентка
У Джо Байдена диагностировали рак
Два международных наркоканала ликвидировали в Казахстане
Наследие Ходжи Ахмета Яссауи и его влияние на общественно-политическую жизнь современного Казахстана
Триумф казахстанских спортсменов на международной арене
В результате крушения парома в Нигерии погибло 37 человек
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
40-градусная жара придет в Казахстан
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Более 450 рейсов задержаны в США
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Наследного принца Абу-Даби торжественно встретили в Акорде
Петропавловский стадион «Карасай» реконструировали по стандартам УЕФА
Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива на картах
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Биткоин побил новый рекорд
Бесценное богатство из отходов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трижды обманувший смерть

Читайте также

Кашаган зовет
В Талдыкоргане газифицируют восемь жилых массивов на окраин…
Еврооблигации на $300 млн в 2005 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]