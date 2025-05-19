В пилотном режиме проект «Социальный кошелек» был запущен в декабре прошлого года в Шымкенте и Западно-Казахстанской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он предусматривает автоматическое начисление скидки на газ до 24% – для получателей адресной социальной и жилищной помощи. Система работает просто: она интегрирована с базой данных eGov и сама определяет граждан, которым положена льгота. Им автоматически направляются SMS-уведомления о доступной скидке. По данным на 1 мая 2025 года, цифровыми скидками уже воспользовались 7 027 жителей Шымкента и 2 819 жителей ЗКО.

– Пилотный цифровой проект «Социальный кошелек» продемонстрировал высокую эффективность и получил положительные отклики от наших потребителей. При поддержке Правительства было принято решение о масштабировании проекта в этом году на весь Казахстан, – сообщил генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров. – Теперь мы сможем обеспечить более широкий охват нуждающихся граждан и одномоментно повысить эффективность цифровой системы социальной поддержки.

Как отметили в Департаменте по связям с общественностью и интегрированной системы менеджмента АО «QazaqGaz Aimaq», осенне-зимний период 2024–2025 годов прошел без сбоев: несмотря на рост внутреннего потребления и повышенную нагрузку в пиковые зимние месяцы, системы газоснабжения сработали стабильно. Это результат системной подготовки и эффективного взаимодействия всех задействованных служб. Наибольшая нагрузка пришлась на январь – в этот месяц потребление газа достигло 4 млн 582 тыс. кубометров в час. Более 72,5 тысячи километров газовых сетей и 35 тысяч объектов круглосуточно обслуживали свыше 4 тысяч специалистов. Аварийно-диспетчерская служба за сезон обработала более 46 тысяч заявок от потребителей.