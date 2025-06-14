Про таких, как Асхат Жунусов говорят: молодой и перспективный. В свои 40 он уже внес огромный вклад в развитие здравоохранения Казахстана, продлевая жизнь тем, кто оказался на грани.

Рабочие будни онкохирурга, заведующего отделением Костанайской городской онкологи­ческой многопрофильной больницы ­Асхата Жунусова начинаются в 7.30, а заканчиваются в 16.00. Но это по официальному графику. На деле же часто приходится задерживаться, ведь спрогнозировать ход и продолжительность операции довольно сложно. Одно хирургическое вмешательство в среднем длится по три-четыре часа, но бывает, процедура растягивается с утра и до вечера. И тогда оперативное лечение в день получает только один человек.

Впрочем, онкохирургия сложна не столько физически (хотя попробуй постой по восемь часов на ногах), сколько морально. Все-таки рак – самое страшное заболевание, пациенты в основном тяжелые, часто приходится смотреть смерти в глаза.

– Многие думают, что врачи легко переносят смерть пациентов. На самом деле это не так. Всей душой переживаешь за каждого, даже за того, кто находится просто под наблюдением. А если умирает тот, кого ты лично оперировал, стрессы такие бывают, что ночами не спишь, – рассказывает Асхат Жунусов. – Как справляюсь? Сразу скажу, что алкоголь в таких случаях не помогает. Здесь нужен другой подход, более философский, так сказать. Стараюсь исцеляться природой. Часто выезжаю в лес с семьей. Прогулки, общение на свежем воздухе – это умиротворяет и придает силы для дальнейшей жизни и работы.

Несмотря на специфику деятельности онкохирурга, о своем выборе Асхат Жунусов нисколько не жалеет. В медицину пришел по совету тети. Сразу же после школы поступил в медколледж и проникся медициной уже в процессе обучения. Успешно освоив программу среднего звена, понял, что нужно идти дальше, и поступил в Карагандинский университет. А вот направление выбрал во время практики, уж очень ему импонировала работа хирургов онкобольницы шахтерского города.

С тех пор прошло 13 лет, вроде немного, но за это время онкология в Казахстане изменилась. Во-первых, поменялись подходы, внедрены новые технологии, позволяющие врачам расширить арсенал лечения онкобольных. И сегодня у казахстанцев нет надобности ехать на лечение в дорогостоящие зарубежные клиники.

– Вся онкология в Казахстане лечится в рамках гарантированного объема медицинской помощи, то есть бесплатно. И если человек стоит на учете в Костанае, ему необязательно наблюдаться в этом городе. Он может оперироваться и в Астане, и в Алматы, и даже в Шымкенте, если тамошние врачи дадут добро. Но порой родственники онкобольных, беспокоясь, начинают продавать дома, квартиры, машины, чтобы повезти своих родственников на лечение в Турцию, Израиль, еще куда-то. Здесь важно понимать, что такая терапия – самая дорогостоящая. Только одна инъекция может стоить порядка трех миллионов тенге. Наше государство сегодня обеспечивает такое лечение бесплатно. Поэтому и нецелесообразно ехать за границу, протоколы везде одинаковы. К тому же в последние годы казахстанские онкоцентры оснащены по последнему слову техники, – говорит Асхат Жунусов.

С новейшими технологиями изменился и сам пациент. Сегодня активно лечится рак самой последней стадии, даже у возрастных пациентов. Врачи связывают это с внедрением Всемирной паутины, благодаря которой люди стали более осведомленными и стараются как можно раньше прибегнуть к медицинской помощи. Это позволило добиться определенного прогресса, увеличить продолжительность жизни онкобольных.

Впрочем, есть такие виды заболевания, которые по-прежнему трудно поддаются лечению. К примеру, рак легких, от которого фиксируется самая высокая смертность. Причем не всегда этим недугом страдает заядлый курильщик. Часто такой вид онкологии обнаруживают, например, у сварщиков. Но, как и любое заболевание, онкологию лучше предупредить. Чек-лист по профилактике довольно прост: быть здоровым физически и чистым духовно. Между прочим, такие понятия указывает и ВОЗ.

– Что значит быть чистым духовно? Прогонять плохие мысли. Нельзя стрессовать, плохо думать и уж тем более говорить так о других людях. Это тоже приводит к заболеваниям. Есть еще такое понятие, как онкофобия, когда человек боится заболеть раком. Как известно, мысли материальны. Следует следить и за массой своего тела. Излишний вес, как правило, тоже ведет к образованию опухолей. Немаловажно соблюдать распорядок дня. Если человек ложится спать раньше, его тело отдыхает и к утру восстанавливается, – рекомендует Асхат Жунусов.

Сам врач тоже ведет здоровый образ жизни. И увлечение выбирает под стать. В свободное время Асхат Жунусов любит крутить педали. Увлекается шоссейными гонками – и довольно успешно. В прошлом году завоевал третье мес­то в областном конкурсе на дис­танции 50 км. Приучает к спорту и супругу, тоже, кстати, врача, только терапевта. Вместе они совершают ежевечерние прогулки на велосипедах. Этим хобби заразилась и старшая дочь Жунусовых Салтанат, которая в ближайшей перспективе планирует пойти по стопам родителей и стать врачом. Двое младших детей пока не определились с выбором.

Свою жизнь Асхат Жунусов считает удавшейся: любимые супруга и дети, работа, увлечения… Но все же есть одна мечта – совершить большое путешествие по Европе на автомобиле. И когда-нибудь она обязательно сбудется!