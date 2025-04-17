В Талдыкоргане газифицируют восемь жилых массивов на окраинах города

Статьи,Нефть и Газ,ЖКХ
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Все они – старые дачные комплексы, постепенно вошедшие в черту города, здесь постоянно проживают десятки тысяч людей

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«Создана проектно-сметная документация по 8 жилым массивам: Алмалы, Ащыбулак, Мерекелик, Сарыбулак, Красный камень, Балыкты, Каратал и индивидуальный жилой сектор «Первое отделение», - сообщили в городском акимате. – И  будет подана заявка на финансирование строительства из республиканского бюджета».

Окраины Талдыкоргана газифицируют активно. Уже обеспечена подача газа в дачный массив Уйтас, микрорайон Жастар-2 и жилой массив Ынтымак.

«На сегодня доступ к газу имеют 99% населения города», - уточнили в городском акимате.

Широко шагает и газификация по территории области Жетысу - до 2030 года, согласно комплексному плану, из 358 населенных пунктов региона газифицированы будут 192, и в большинстве городов и сел работы уже завершены. Остальные 166 населенных пунктов будут рассмотрены на предмет подачи в них голубого топлива после 2030 года.

«Реализуется проект строительства магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал стоимостью 131,7 миллиардов тенге, - проинформировали в областном акимате. - Проектом предусмотрено строительства магистрального газопровода протяженностью 302 км, с установкой 6 АГРС, что позволит подключить к газу сразу 66 населенных пунктов с населением 124 тысячи».

#город #Талдыкорган #газификация #жилые массивы

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