Касым-Жомарт Токаев наградил Эмомали Рахмона орденом "Алтын Қыран"

Президент, Международное сотрудничество
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «Алтын Қыран», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил находящемуся в Астане с визитом президенту Таджикистана Эмомали Рахмону высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран».

В ходе церемонии глава нашего государства отметил выдающиеся заслуги общенационального лидера таджикского народа, дальновидная политика которого способствовала динамичному развитию Таджикистана и обеспечила благополучие его соотечественников.

Президент также подчеркнул вклад Эмомали Рахмона в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.

«Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран», – сказал глава государства.

Президент Таджикистана выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение награды, отметив, что принимает ее как символ многовековой дружбы таджикского и казахского народов.

«Воспринимаю эту награду, прежде всего, как высокую оценку вклада всего народа Таджикистана в дело развития и укрепления таджикско-казахских отношений дружбы и сотрудничества. Уверен, мы и далее будем совместно прилагать неустанные усилия для всестороннего углубления и расширения стратегического партнерства Таджикистана и Казахстана во благо наших народов», – заявил президент Таджикистана.

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