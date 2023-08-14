Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости Пакистана

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Пакистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства передал искренние поздравления премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости.

Как говорится в телеграмме, с первых дней своей независимости Пакистан добился выдающихся достижений в укреплении своей государственности и суверенитета.

Касым-Жомарт Токаев отметил дружеский характер отношений между Астаной и Исламабадом и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей во благо народов двух стран.

 

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