Глава государства находится в Таджикистане с рабочим визитом.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец «Касри Миллат» для участия в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Лидера Казахстана встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отметили в Акорде.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан.