Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч в Алматы

В ходе рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев провел отдельные встречи с основателями компании Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, а также с известным предпринимателем и меценатом Рашидом Сарсеновым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

На встрече с руководителями Kaspi.kz Глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и перспективных планах развития международно признанной финтех-компании.

В ходе беседы с Рашидом Сарсеновым были обсуждены вопросы поддержки отечественного предпринимательства и реализации ряда социально значимых проектов.