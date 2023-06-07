Касым-Жомарт Токаев встретился с генсеком ОБСЕ

Фото: пресс-служба президента РК

Поблагодарив Хельгу Шмид за участие в Международном форуме Астана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что данный форум призван стать новой площадкой для укрепления связей между Западом и Востоком.

«Я думаю, что возглавляемая Вами делегация ОБСЕ на этом форуме внесет значительный вклад в решение многих проблем, которые, к сожалению, существуют в современном мире. Для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. Нас беспокоят существующие разногласия о роли Организации. После саммита, который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность. Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках Организации», – сказал президент.

По словам президента, Казахстан является активным участником ОБСЕ. Глава государства заявил о готовности нашей страны продолжить тесное сотрудничество с ОБСЕ в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности и оказать всесторонную поддержку Хельге Шмид в качестве генерального секретаря Организации.

В свою очередь Хельга Шмид поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в Международном форуме Астана.

«Вы абсолютно правы. Я думаю, что сейчас непростые времена. ОБСЕ продолжает служить уникальной платформой для диалога, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Я также очень положительно оцениваю активную роль Казахстана в ОБСЕ. Вы упомянули Астанинский саммит. Я лично имела удовольствие участвовать в этом саммите. Вы правы, он оказался последним состоявшимся саммитом. Астанинская декларация действительно является очень важным документом, регулирующим деятельность Организации. Я с большим интересом жду возможности послушать вас на Астанинском форуме. Полагаю, что сейчас как никогда важно прислушиваться друг к другу, чтобы прийти к согласию. Это является ключевой задачей ОБСЕ», – сказала глава Организации.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.