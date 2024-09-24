Казахстан экспортировал в ОАЭ товары на $60 млн

Это статистика за 7 месяцев этого года

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 18 по 20 сентября прошел четвертый раунд переговоров по заключению соглашения об экономическом партнерстве (соглашения о свободной торговле) между государствами-членами ЕАЭС и ОАЭ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минторговли

Стороны достигли значительного прогресса в согласовании правил и вопросов доступа к рынкам (снижения импортных пошлин), что является важнейшей частью проекта будущего соглашения.

«Вопросы взаимного доступа на рынки являются основой соглашений о свободной торговле. На текущий момент нам удалось достигнуть значительного прогресса в рамках обсуждения условий тарифной либерализации с эмиратской стороной» - отметила Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

Справочно: товарооборот между Казахстаном и ОАЭ за январь-июль 2024 года составил 145,8 млн долларов. Казахстан экспортировал в ОАЭ товары на 60,4 млн долларов, включая серебро, прокат и баранину, а импорт составил 85,4 млн долларов, импортировались в основном трубы и насосы.