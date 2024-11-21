Казахстан готов поставлять в Венгрию 95 видов товаров на $700 млн

Экономика, Президент
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По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Как отметил глава государства, казахи и венгры – родственные народы, связанные глубокими историческими корнями. По словам президента, несмотря на географическую отдаленность между великим Дунаем и древним Алтаем, наши государства, связанные одной судьбой, объединяют общие цели и устремления.

– Первое посольство нашей страны в Центральной Европе было открыто 30 лет назад в Венгрии. За это время двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимании, развиваются по восходящей. Важно в полной мере использовать имеющийся большой экономический потенциал. Главная цель моего визита – придать новый импульс нашему сотрудничеству. Венгрия – надежный стратегический партнер Казахстана в Европейском Союзе. Сегодняшнее прочное политическое сотрудничество и тесные экономические связи являются ярким тому подтверждением. Мы с уважаемым Виктором Орбаном только что провели содержательные переговоры. Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Премьер-министра в Астану в прошлом году. Мы также рассмотрели новые направления взаимодействия. Отдельное внимание мы уделили перспективам развития нашего стратегического партнерства, которое было установлено 10 лет назад. Очень важные задачи – осуществление эффективного политического диалога и реализация совместных экономических проектов. Необходимо придать мощный импульс взаимодействию в многостороннем формате. Сегодня мы приняли Совместное заявление. Укрепление контактов по широкому спектру отношений между Казахстаном и Венгрией отвечает интересам двух народов, – отметил президент.

В центре внимания также были вопросы увеличения объемов двусторонней торговли и углубления инвестиционного сотрудничества.

– В настоящее время мир переживает экономический и энергетический кризис. Тем не менее, взаимный товарооборот между нашими странами стабильно растет. В прошлом году этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наша цель – довести его до 1 млрд долларов. Мы готовы поставлять в Венгрию 95 видов товаров на общую сумму 700 млн долларов. Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства. Венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане. С 2005 года в нашу страну привлечены 370 млн долларов венгерских инвестиций. Сегодня я встретился с руководителями крупных компаний Венгрии (MOL, OTP Group, Gedeon Richter). С холдингом UBM мы подписали соглашение о строительстве 3 заводов по производству кормов стоимостью 62 млн долларов. Активизация экономических связей – требование времени. Мы должны в полной мере использовать потенциал сферы добычи и переработки редких металлов, водного хозяйства и аграрной отрасли. На повестке дня стоят вопросы расширения номенклатуры торговли, привлечения инновационных технологий, укрепления партнерства в секторах энергетики, цифровизации и транспорта. Эти меры будут способствовать развитию новых направлений партнерства. казахско-венгерская Межправительственная комиссия и стратегический совет вносят большой вклад в торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, – подчеркнул глава нашего государства.

В ходе переговоров также рассмотрены возможности развития одного из важнейших стратегических торговых путей – Транскаспийского международного транспортного коридора.

– Сегодня подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями KTZh Express, L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation (Китай). Этот документ позволит укрепить торговые и транспортные связи между нашими странами и станет еще одним шагом к наращиванию экономических связей в регионе. Открываются новые возможности для развития инфраструктуры, логистики и международной торговли. Через Казахстан проходит 85% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. В ближайшем будущем объем поставок по этому маршруту достигнет 10 млн тонн грузов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, стороны договорились усилить культурно-гуманитарную связь посредством проведения различных мероприятий.

– Выражаю благодарность вашей стране за активное участие во Всемирных играх кочевников в Астане. Подобные мероприятия сближают братские народы и свидетельствуют о том, что наши культура и история имеют общие корни. При поддержке правительства Венгрии в течение 10 лет казахстанским студентам выделяются гранты на обучение. В результате несколько тысяч молодых людей получили образование в высших учебных заведениях Венгрии, – сказал Президент.

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что многостороннее сотрудничество двух стран успешно развивается в рамках таких международных структур, как ООН, ОТГ и ОБСЕ. Он подчеркнул активное участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в работе Организации тюркских государств и высоко оценил его значительный вклад в расширение сферы тюркской интеграции.

Виктор Орбан напомнил, что последний визит президента Казахстана в Венгрию состоялся 17 лет назад. Он указал на важность визита Касым-Жомарта Токаева с точки зрения расширения стратегического партнерства двух стран.

– В ходе переговоров мы обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей, отметили общность истории и прочные узы дружбы. Развитие торговли, поиск новых энергетических ресурсов и строительство международных маршрутов энергоносителей представляют взаимный интерес для наших стран. Сегодня мы с президентом Касым-Жомартом Токаевым договорились приложить все усилия для полноценного использования потенциала венгерско-казахского экономического сотрудничества, – сказал Виктор Орбан.

#Токаев #экономика #брифинг #Венгрия

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