Казахстан и Катар укрепляют инвестиционное сотрудничество

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение между правительствами Казахстана и Катара о взаимном поощрении и защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Как отметил сенатор Андрей Лукин, регулярные контакты между Касым-Жомартом Токаевым и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани обеспечивают высокую динамику взаимодействия между Казахстаном и Катаром. На сегодня налажены конструктивные связи между национальными компаниями и частными секторами двух стран, которые напрямую прорабатывают перспективные проекты в различных секторах экономики на общую сумму 1 356 млн долларов.

Задачей соглашения является активизация экономического сотрудничества сторон посредством создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

- Соглашение разработано на основе стандартных положений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), принципах Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и рекомендации Всемирного Банка. Вместе с тем, соглашение носит «рамочный» характер, направленный на закрепление взаимных международно-правовых гарантий прав инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории двух сторон. Данное соглашение обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям, - пояснил сенатор.

Также регламентируется порядок взаимодействия сторон, осуществления платежей и переводов, в том числе устанавливаются ограничения на них, порядок урегулирования споров между стороной и инвестором другой стороны.

Согласно нормам документа, каждая сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.