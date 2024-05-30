Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд

Министр финансов Мади Такиев посетил Кыргызстан, где провел двустороннюю встречу с министром экономики и коммерции КР Данияром Амангельдиевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК

Фото: пресс-служба Минфина РК

На мероприятии также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев.

Стороны обсудили реализацию Договора об углублении и расширении союзнических отношений и соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые были подписаны президентами в апреле 2024 года в Астане.

Мади Такиев подчеркнул, что Казахстан привержен дальнейшему углублению многопланового сотрудничества с Кыргызской Республикой. Благодаря совместным усилиям в 2023 году объем взаимной торговли достиг 1,5 млрд долларов США. Планируется довести данный показатель до 2 млрд долларов.

«Подписанные президентами документы придадут новый импульс развитию казахстанско-кыргызских отношений. И сегодня этому способствует активный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Несмотря на непростые геополитические условия, два государства сохранили и усилили торговые взаимоотношения в некоторых направлениях. Нами, как и кыргызской стороной, принимаются меры по доведению товарооборота в ближайшее время до 2 млрд долларов», - отметил министр финансов РК.

Завершая поездку в Кыргызстан, Мади Такиев проверил работу пунктов пропуска «Кордай» и «Карасу», а также действующих информационных систем.

Главе ведомства показали процессы проведения контроля при пересечении границы, наглядно продемонстрировали алгоритм пересечения границы транспортными средствами.

В среднем в сутки через пункт пропуска «Карасу» проезжает порядка 500 грузовых машин, через «Кордай» – 300 машин (до 5 тонн). Время пересечения границы составляет примерно 25-30 минут.

Также Мади Такиев ознакомился с функционалом информационных систем, в частности, с автоматизированной системой управления рисками, которая позволяет выявлять потенциальные нарушения при перемещении товаров.

В целом, Комитетом госдоходов на всей границе со странами ЕАЭС обеспечено свободное перемещение товаров, контрольные меры на пунктах пропуска проводятся в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС.