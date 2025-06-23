Казахстан нацелен на удвоение экономики к 2029 году

Экономика
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Экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и продолжает курс на долгосрочное развитие.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство поставило перед собой стратегическую цель — удвоить ВВП к 2029 году за счет привлечения не менее 150 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций и доведения уровня инвестиций в основной капитал до 23% от ВВП.

В 2024 году была обновлена Концепция инвестиционной политики до 2029 года. В ней обозначен переход к новой, структурной модели привлечения инвестиций, с акцентом на конкретные потребности отраслей экономики и развитие высокопроизводительных производств. Подход меняется. Теперь инвестиции таргетируются по реальным запросам бизнеса, а не под абстрактные цели.

С целью упрощения процедур, внедрены механизмы минимизации давления на бизнес, включая «прокурорский фильтр», который предотвращает необоснованные ограничения со стороны контролирующих органов. 

В поддержку этого курса по всей стране созданы региональные инвестиционные штабы под руководством акимов, которые решают вопросы инвесторов в режиме «здесь и сейчас». Для мониторинга барьеров запущен Реестр проблемных вопросов, что повышает прозрачность и позволяет оперативно устранять препятствия.

Особое внимание уделяется инфраструктуре. На сегодня в стране действуют 16 СЭЗ, где уже реализовано 403 проекта на сумму свыше 9,5 трлн тенге. В стадии реализации — еще 452 проекта. На территории 55 индустриальных зон до 2028 года планируется запуск 264 проектов, при этом государство берет на себя обязательства по подведению инфраструктуры и компенсирует часть затрат инвесторам через налоговые вычеты.

Прорабатываются дополнительные меры — в том числе долгосрочное кредитование под 6% сроком до 10 лет для строительства недостающей инфраструктуры.

Устойчивость экономики, последовательная политика и наращивание институциональной поддержки позволяют Казахстану сохранять статус предсказуемой и стабильной юрисдикции. На этом фундаменте закладываются условия для качественного роста и привлечения капитала в высокотехнологичные и экспортно-ориентированные отрасли.

#Казахстан #экономика

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