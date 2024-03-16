Казахстан нацелен завоевать 80 лицензий на Олимпиаду

Спорт
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Для достижения цели министерству, федерациям, всему тренерскому штабу велено работать, засучив рукава, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев прокомментировал ситуацию по лицензиям на Олимпиаду в Париже.

- На прошедшем лицензионном турнире по боксу в Италии наша мужская сборная выполнила программу-минимум, завоевав 5 лицензий. В 7 олимпийских весовых категориях у нас в копилке есть 6 путевок.
Теперь предстоит задача добрать оставшуюся лицензию на предстоящем турнире в Таиланде. Уверен, что мужская сборная будет представлена на Олимпийских играх в полном составе во всех весовых категориях, - сказал Маржикбаев.

Между тем, завоевание путевок - половина дела, считает он.

- Главные старты через 4 месяца. И сейчас главная задача перед нами - сделать так, чтобы казахстанские атлеты к Играм подошли в пиковой кондиции. Что касается женской команды, к сожалению, Италия вновь «оголила» все имеющиеся проблемы в женском боксе. Нашим девочкам опять-таки не хватает функциональной и физической подготовленности. Еще одна большая проблема - короткая скамейка запасных. Нет достойного резерва. И это большое наше упущение. Поэтому сейчас предстоит большой анализ, работа над ошибками, - признал он.

Перед сборной стоит задача добрать еще 3-4 лицензии у женщин по боксу.

- Впереди еще 63 лицензионных и рейтинговых турниров. Задача - получить порядка 80 лицензий по 20-25 видам спорта. Поэтому министерству, федерациям по видам спорта, всему тренерскому штабу надо работать, засучив рукава. Времени очень мало. Мы должны с честью выступить в Париже, - подчеркнул министр.

В настоящее время в копилке страны 23 спортсмена по 9 видам спорта имеют 25 лицензий. В частности,  по стрельбе из лука – 4, велошоссе – 3, пулевая стрельба – 5, современное пятиборье – 2, бокс – 7, греко-римская борьба – 1, вольная борьба – 1, спортивная гимнастика – 1, тхэквандо-1.

#олимпиада #лицензия #Ермек Маржикпаев

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