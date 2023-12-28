Казахстан остается региональным лидером по привлечению иностранных инвестиций – Смаилов

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В интервью телеканалу «24KZ» премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению прямых иностранных инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

«Несмотря на текущие глобальные вызовы, Казахстан остается привлекательным для иностранных инвесторов. Наша страна является лидером по валовому притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе. В прошлом году он вырос на 18% и достиг $28 млрд. Это стало рекордом для Казахстана за последние 10 лет», — сказал Смаилов. 

По его словам, за первое полугодие в экономику страны было привлечено $13,3 млрд. При этом по итогам года ожидается порядка $27 млрд, что также является достаточно высоким показателем.

«Во многом это стало возможным благодаря филигранной дипломатии нашего президента, который в условиях сложной геополитической напряженности последовательно укрепляет отношения с широким кругом влиятельных игроков. Это Китай, Европа, Россия, США, Турция, арабский мир и другие», — отметил Алихан Смаилов.

В свою очередь правительством принимаются необходимые меры для сохранения необходимого уровня инвестиционной активности. В частности, сформирован Общенациональный пул из порядка 1 тысячи проектов стоимостью свыше 32 трлн тенге. 

«Мы их планомерно реализуем», — подчеркнул премьер-министр. 

В правительстве также функционирует Инвестиционный штаб, который недавно по поручению президента был наделен особыми полномочиями. Теперь принимаемые решения носят обязательный к исполнению характер.

«Усилена персональная ответственность руководителей всех уровней в вопросе привлечения инвестиций. Также благодаря прокурорскому сопровождению инвестпроектов минимизируются бюрократические барьеры. Всё это позволяет нам в ручном режиме обеспечивать оперативную реализацию инвестиционных проектов», — заключил Алихан Смаилов.

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #инвестиции #итоги года

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