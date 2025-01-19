Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по настольному теннису

Решение будет принято 27 мая 2025 года во время ежегодного общего собрания ITTF

Фото: пресс-служба НОК РК

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) представила все заявки на проведение чемпионатов мира с 2027 года по 2029-й. Казахстан вошел в число стран, выразивших желание принять мировое первенство в 2027 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Претендентами также являются Бразилия, Китай, США и Франция.

Полный список заявок.

Чемпионат мира - 2027: Бразилия, Китай, Франция, Казахстан, США.

Командный чемпионат мира - 2028: Китай, Ирак, Италия, Япония.

Чемпионат мира - 2029: Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Ирак, США.

Окончательное решение будет принято 27 мая 2025 года во время ежегодного общего собрания ITTF, на котором все 227 членов Международной федерации проголосуют за одного из кандидатов на проведение ЧМ.