Британское издание Global Banking & Finance Review опубликовало статью о повышении уровня жизни в Казахстане и перечислило меры, которые позволили это достичь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на El.kz
Как отмечает издание, Казахстан, традиционно известный своими природными ресурсами, всё чаще получает признание за усилия по повышению уровня жизни. Согласно официальной статистике, к 2024 году уровень бедности в стране снизился до 5% по сравнению с 46,7% в 2001 году. За тот же период реальная заработная плата выросла на 21%, что свидетельствует о многомерной трансформации, направленной на инклюзивный рост.
В отличие от многих развивающихся экономик, которые в значительной степени полагаются на прямые денежные выплаты для борьбы с бедностью, Казахстан делает акцент на создании рабочих мест и интеграции в рынок труда. Одной из ключевых инициатив в этой области является «Инновационный навигатор проектов» Министерства труда и социальной защиты — цифровая платформа, которая отслеживает тенденции на рынке труда, анализирует инвестиционные потоки и прогнозирует потенциал занятости. На данный момент платформа отслеживает 1 383 инвестиционных проекта, направленных на создание более 220 000 новых рабочих мест, общей стоимостью 73,7 трлн тенге. К 2025 году уже создано 30 660 рабочих мест.
Региональные дорожные карты занятости позволили более 250 000 гражданам присоединиться к рабочей силе, включая 115 900 субсидированных рабочих мест, 66 600 мест на открытом рынке и 62 900 через частные инициативы, указала главный редактор издания Ванда Рич. Она подчеркивает около 90 000 рабочих мест, созданных в этом году, являются постоянными, что способствует долгосрочной социальной стабильности.
Также предлагаются краткосрочные программы профессионального обучения с гарантированным трудоустройством для выпускников. Они ориентированы на уязвимые группы, такие как люди с инвалидностью, молодежь без формального образования и безработные выпускники. Для устранения дисбаланса в предложении рабочей силы по регионам используются гранты на переезд.
В 2025 году более 6 трлн тенге было выделено на поддержку 4,7 млн уязвимых граждан, включая пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетные семьи. Новая цифровая платформа, основанная на системе оценки уязвимости, помогает определять реальную финансовую потребность, обеспечивая справедливое и эффективное распределение ресурсов. В настоящее время платформа проходит пилотное тестирование в отдельных регионах.
Казахстан также ежегодно индексирует пенсии и пособия для более чем 4,7 млн получателей. Поэтапная реформа, начатая в 2023 году, к 2027 году увеличит базовую пенсию до 70% от базового стандарта, а максимальная достигнет 120%. В результате в 2023 году 2,3 млн пенсионеров получили увеличение пенсий в среднем на 28%. К началу 2025 года коэффициент замещения пенсий достиг 45,5%, что соответствует стандартам Международной организации труда (МОТ).
Повышение прозрачности заработной платы и стимулы для госсектора
В 2024 году Казахстан утвердил новую методологию расчета минимальной заработной платы, основанную на медианных уровнях зарплат и производительности труда. Эта система повышает предсказуемость зарплат, балансируя возможности работодателей и потребности работников. С 2020 по 2025 годы зарплаты 1,2 млн государственных служащих значительно выросли. В частности, около 600 000 учителей и 40 000 социальных работников удвоили свои зарплаты в период с 2020 по 2023 год. Медицинские работники также получили ежегодные повышения: 30% для врачей и 20% для медсестер, а ещё 600 000 госслужащих получили поэтапное увеличение зарплат. В 2024 году страна ввела специальную социальную выплату для работников, занятых в опасных условиях, чтобы поощрять безопасность на рабочем месте и предотвращать профессиональные заболевания, отмечает автор.
Структурные реформы Казахстана выходят за рамки социального сектора
В 2025 году ожидается запуск 45 новых инвестиционных проектов, которые создадут около 20 000 рабочих мест, в 2026 году — 98 проектов с 24 900 рабочими местами, а в 2027 году — 56 проектов с 27 700 рабочими местами. С 2010 года реальные доходы домохозяйств выросли на 80%, даже в периоды кризисов. Это подкреплено увеличением социальных расходов: с 2010 по 2025 год консолидированные бюджетные расходы выросли с 4,5 трлн до 30,3 трлн тенге, а расходы на социальную защиту увеличились в 6,7 раза, достигнув 6 трлн тенге. На протяжении этого периода социальные расходы стабильно составляли около 20% национального бюджета.
В регионе, часто страдающем от нестабильности и неравенства, ориентированная на данные и занятость социальная политика Казахстана предлагает потенциальную модель. Интеграция цифровых платформ, фискального планирования и механизмов инклюзивной занятости демонстрирует, как социальные инвестиции могут соответствовать долгосрочной экономической устойчивости. Несмотря на демографические изменения и глобальные неопределенности, траектория Казахстана отражает не только снижение уровня бедности, но и переориентацию на структурное процветание, резюмирует автор.