Британское издание Global Banking & Finance Review опубликовало статью о повышении уровня жизни в Казахстане и перечислило меры, которые позволили это достичь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на El.kz

Фото: globalbankingandfinance.com

Как отмечает издание, Казахстан, традиционно известный своими природными ресурсами, всё чаще получает признание за усилия по повышению уровня жизни. Согласно официальной статистике, к 2024 году уровень бедности в стране снизился до 5% по сравнению с 46,7% в 2001 году. За тот же период реальная заработная плата выросла на 21%, что свидетельствует о многомерной трансформации, направленной на инклюзивный рост.

В отличие от многих развивающихся экономик, которые в значительной степени полагаются на прямые денежные выплаты для борьбы с бедностью, Казахстан делает акцент на создании рабочих мест и интеграции в рынок труда. Одной из ключевых инициатив в этой области является «Инновационный навигатор проектов» Министерства труда и социальной защиты — цифровая платформа, которая отслеживает тенденции на рынке труда, анализирует инвестиционные потоки и прогнозирует потенциал занятости. На данный момент платформа отслеживает 1 383 инвестиционных проекта, направленных на создание более 220 000 новых рабочих мест, общей стоимостью 73,7 трлн тенге. К 2025 году уже создано 30 660 рабочих мест.

Региональные дорожные карты занятости позволили более 250 000 гражданам присоединиться к рабочей силе, включая 115 900 субсидированных рабочих мест, 66 600 мест на открытом рынке и 62 900 через частные инициативы, указала главный редактор издания Ванда Рич. Она подчеркивает около 90 000 рабочих мест, созданных в этом году, являются постоянными, что способствует долгосрочной социальной стабильности.

Также предлагаются краткосрочные программы профессионального обучения с гарантированным трудоустройством для выпускников. Они ориентированы на уязвимые группы, такие как люди с инвалидностью, молодежь без формального образования и безработные выпускники. Для устранения дисбаланса в предложении рабочей силы по регионам используются гранты на переезд.

В 2025 году более 6 трлн тенге было выделено на поддержку 4,7 млн уязвимых граждан, включая пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетные семьи. Новая цифровая платформа, основанная на системе оценки уязвимости, помогает определять реальную финансовую потребность, обеспечивая справедливое и эффективное распределение ресурсов. В настоящее время платформа проходит пилотное тестирование в отдельных регионах.

Казахстан также ежегодно индексирует пенсии и пособия для более чем 4,7 млн получателей. Поэтапная реформа, начатая в 2023 году, к 2027 году увеличит базовую пенсию до 70% от базового стандарта, а максимальная достигнет 120%. В результате в 2023 году 2,3 млн пенсионеров получили увеличение пенсий в среднем на 28%. К началу 2025 года коэффициент замещения пенсий достиг 45,5%, что соответствует стандартам Международной организации труда (МОТ).

Повышение прозрачности заработной платы и стимулы для госсектора

В 2024 году Казахстан утвердил новую методологию расчета минимальной заработной платы, основанную на медианных уровнях зарплат и производительности труда. Эта система повышает предсказуемость зарплат, балансируя возможности работодателей и потребности работников. С 2020 по 2025 годы зарплаты 1,2 млн государственных служащих значительно выросли. В частности, около 600 000 учителей и 40 000 социальных работников удвоили свои зарплаты в период с 2020 по 2023 год. Медицинские работники также получили ежегодные повышения: 30% для врачей и 20% для медсестер, а ещё 600 000 госслужащих получили поэтапное увеличение зарплат. В 2024 году страна ввела специальную социальную выплату для работников, занятых в опасных условиях, чтобы поощрять безопасность на рабочем месте и предотвращать профессиональные заболевания, отмечает автор.

Структурные реформы Казахстана выходят за рамки социального сектора

В 2025 году ожидается запуск 45 новых инвестиционных проектов, которые создадут около 20 000 рабочих мест, в 2026 году — 98 проектов с 24 900 рабочими местами, а в 2027 году — 56 проектов с 27 700 рабочими местами. С 2010 года реальные доходы домохозяйств выросли на 80%, даже в периоды кризисов. Это подкреплено увеличением социальных расходов: с 2010 по 2025 год консолидированные бюджетные расходы выросли с 4,5 трлн до 30,3 трлн тенге, а расходы на социальную защиту увеличились в 6,7 раза, достигнув 6 трлн тенге. На протяжении этого периода социальные расходы стабильно составляли около 20% национального бюджета.

В регионе, часто страдающем от нестабильности и неравенства, ориентированная на данные и занятость социальная политика Казахстана предлагает потенциальную модель. Интеграция цифровых платформ, фискального планирования и механизмов инклюзивной занятости демонстрирует, как социальные инвестиции могут соответствовать долгосрочной экономической устойчивости. Несмотря на демографические изменения и глобальные неопределенности, траектория Казахстана отражает не только снижение уровня бедности, но и переориентацию на структурное процветание, резюмирует автор.