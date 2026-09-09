Казахстан достиг высокого уровня соответствия международным стандартам ОЭСР в области статистики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала итоговый отчет по результатам углубленного Обзора национальной статистической системы Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС
Согласно оценке экспертов ОЭСР, «по большинству рассмотренных направлений официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовым политикам и практикам Организации».
Оценка проведена по ключевым параметрам качества официальной статистики – точности и достоверности, согласованности, соответствию международным стандартам, охвату и актуальности, своевременности, доступности и интерпретируемости данных.
«По большинству рассматриваемых предметных областей официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовой политике и практике ОЭСР», – отмечается в итоговом отчете.
ОЭСР особо отметила масштабную модернизацию национальной статистической системы и внедрение современных подходов к формированию официальной статистики.
В числе ключевых достижений Казахстана эксперты ОЭСР выделили:
- развитие цифровых статистических регистров и их интеграцию с данными государственных органов;
- активное внедрение административных данных и повышение их качества;
- цифровизацию процессов сбора и обработки статистической информации;
- применение альтернативных источников в виде фискальных чеков и данных мобильного позиционирования;
- снижение нагрузки на респондентов за счет перехода от традиционных обследований к использованию данных из цифровых источников;
- последовательный переход к регистровой модели переписей населения;
- высокий уровень соответствия международным статистическим классификациям, концепциям и методологиям.
По оценке ОЭСР, проводимая Казахстаном трансформация соответствует современным международным тенденциям развития официальной статистики.
Одним из важнейших результатов реформ становится переход от модели, основанной преимущественно на традиционных обследованиях, к статистике нового поколения, формируемой на основе интеграции административных, транзакционных и иных альтернативных данных.
Создание цифровых статистических регистров, расширение использования новых источников данных и цифровизация статистических процессов позволяют одновременно повышать оперативность и качество информации и снижать нагрузку на бизнес и граждан.
Особое значение приобретает развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизации, которые создают новые возможности для обработки больших массивов данных, выявления аномалий, классификации, прогнозирования и повышения эффективности статистического производства.
Углубленный обзор проводился в 2023-2025 годах по инициативе Бюро национальной статистики АСПиР РК. В рамках работы эксперты ОЭСР провели три очных визита в Казахстан, а также детально изучили правовые, институциональные, методологические и технологические основы формирования официальной статистики.
Обзор охватил практически весь спектр национальной статистики – от национальных счетов, статистики цен и рынка труда до статистики предприятий, внешней торговли, распределения доходов, благосостояния и эколого-экономического учета.
Высокая оценка ОЭСР подтверждает результативность проводимой в Казахстане работы по цифровой трансформации статистики, расширению источников данных и повышению качества официальной статистической информации.
Важным этапом для соответствия Бюро национальной статистики международным стандартам стало присоединение Казахстана в 2025 году к Рекомендации Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике.
Казахстан стал первой страной СНГ, присоединившейся к данному документу, который устанавливает международные ориентиры в области качества, надежности, объективности и прозрачности официальной статистики.
Наряду с высокой оценкой достигнутого прогресса эксперты ОЭСР обозначили направления дальнейшего совершенствования национальной статистической системы.
В частности, рекомендовано продолжить развитие:
- статистики задолженности государственного сектора;
- структурной статистики и демографической статистики предприятий;
- эколого-экономического учета;
- статистики торговли с разбивкой по характеристикам предприятий.
При этом ОЭСР отмечает, что по ряду этих направлений Казахстан уже ведет соответствующую работу, в том числе по усилению охвата и интерпретируемости данных, описанию метаданных и более глубокой детализации.
Рекомендации ОЭСР будут использованы в дальнейшем развитии национальной статистической системы.