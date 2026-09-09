Казахстан достиг высокого уровня соответствия международным стандартам ОЭСР в области статистики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала итоговый отчет по результатам углубленного Обзора национальной статистической системы Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Фото: БНС

Согласно оценке экспертов ОЭСР, «по большинству рассмотренных направлений официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовым политикам и практикам Организации».

Оценка проведена по ключевым параметрам качества официальной статистики – точности и достоверности, согласованности, соответствию международным стандартам, охвату и актуальности, своевременности, доступности и интерпретируемости данных.

«По большинству рассматриваемых предметных областей официальная статистика Казахстана близка к полному соответствию передовой политике и практике ОЭСР», – отмечается в итоговом отчете.

ОЭСР особо отметила масштабную модернизацию национальной статистической системы и внедрение современных подходов к формированию официальной статистики.

В числе ключевых достижений Казахстана эксперты ОЭСР выделили:

- развитие цифровых статистических регистров и их интеграцию с данными государственных органов;

- активное внедрение административных данных и повышение их качества;

- цифровизацию процессов сбора и обработки статистической информации;

- применение альтернативных источников в виде фискальных чеков и данных мобильного позиционирования;

- снижение нагрузки на респондентов за счет перехода от традиционных обследований к использованию данных из цифровых источников;

- последовательный переход к регистровой модели переписей населения;

- высокий уровень соответствия международным статистическим классификациям, концепциям и методологиям.

По оценке ОЭСР, проводимая Казахстаном трансформация соответствует современным международным тенденциям развития официальной статистики.

Одним из важнейших результатов реформ становится переход от модели, основанной преимущественно на традиционных обследованиях, к статистике нового поколения, формируемой на основе интеграции административных, транзакционных и иных альтернативных данных.

Создание цифровых статистических регистров, расширение использования новых источников данных и цифровизация статистических процессов позволяют одновременно повышать оперативность и качество информации и снижать нагрузку на бизнес и граждан.

Особое значение приобретает развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизации, которые создают новые возможности для обработки больших массивов данных, выявления аномалий, классификации, прогнозирования и повышения эффективности статистического производства.

Углубленный обзор проводился в 2023-2025 годах по инициативе Бюро национальной статистики АСПиР РК. В рамках работы эксперты ОЭСР провели три очных визита в Казахстан, а также детально изучили правовые, институциональные, методологические и технологические основы формирования официальной статистики.

Обзор охватил практически весь спектр национальной статистики – от национальных счетов, статистики цен и рынка труда до статистики предприятий, внешней торговли, распределения доходов, благосостояния и эколого-экономического учета.

Высокая оценка ОЭСР подтверждает результативность проводимой в Казахстане работы по цифровой трансформации статистики, расширению источников данных и повышению качества официальной статистической информации.

Важным этапом для соответствия Бюро национальной статистики международным стандартам стало присоединение Казахстана в 2025 году к Рекомендации Совета ОЭСР по надлежащей статистической практике.

Казахстан стал первой страной СНГ, присоединившейся к данному документу, который устанавливает международные ориентиры в области качества, надежности, объективности и прозрачности официальной статистики.

Наряду с высокой оценкой достигнутого прогресса эксперты ОЭСР обозначили направления дальнейшего совершенствования национальной статистической системы.

В частности, рекомендовано продолжить развитие:

- статистики задолженности государственного сектора;

- структурной статистики и демографической статистики предприятий;

- эколого-экономического учета;

- статистики торговли с разбивкой по характеристикам предприятий.

При этом ОЭСР отмечает, что по ряду этих направлений Казахстан уже ведет соответствующую работу, в том числе по усилению охвата и интерпретируемости данных, описанию метаданных и более глубокой детализации.

Рекомендации ОЭСР будут использованы в дальнейшем развитии национальной статистической системы.