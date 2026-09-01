Годовая инфляция в Казахстане третий месяц подряд демонстрирует снижение

В августе 2026 года месячная инфляция сохранилась на уровне июля и составила 0,6%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

Фото: kazpravda.kz

Основное снижение цен в августе наблюдалось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции. Так, цены на картофель снизились на 12,3%, сладкий перец – на 11,9%, капусту – на 9,7%, виноград – на 8,0%, лук – на 7,7%, яблоки – на 5,1%, морковь – 5,0%, лимоны – на 4,7%, свеклу – на 3,6%. Также подешевели груши – на 1,8% и огурцы – на 1,5%.

Среди непродовольственных товаров подержанные легковые автомобили подешевели на 5,3%, планшеты – на 5,0%, медицинские маски – на 2,9%, термометр медицинский – на 1,9%, электромясорубки, детские подгузники– по 0,8%.

В годовом выражении инфляция в августе 2026 года составила 9,8% (в июле т.г. – 10,2%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,4%, продовольственные товары – на 9,5%, платные услуги – на 8,9%.

По сравнению с августом прошлого года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, баклажаны подешевели на 46,8%, огурцы – на 39,9%, помидоры – на 13,6%, яблоки – на 10,6%, чеснок – на 7,2%, мандарины – на 5,9%, капуста – на 5,2%, бананы – 4,2%, апельсины – на 2,6%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с августом 2025 года снизились цены на новые автомобили отечественной сборки – на 16,9%, электродрель, шуруповерты – на 8,0%, кондиционеры – на 7,6%, медицинские бинты – на 3,1%.





