Казахстан продлил запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС

Сельское хозяйство
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Ограничения касаются и стран ЕАЭС, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

С 8 января 2024 года совместным приказом заместителя премьер-министра – министра финансов РК от 28 декабря 2023 года № 1334 и и.о. министра сельского хозяйства РК от 28 декабря 2023 года № 468 «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных» вводится запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС сроком на 6 месяцев с территории Республики Казахстан, в том числе в страны ЕАЭС.

Об этом сообщили в Минсельхозе РК.

#экспорт #КРС #МРС #маточное поголовье

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