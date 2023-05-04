Казахстан развивается в верном направлении – таково мнение 72% участников нового социсследования КИСИ
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Лилия Сыздыкова
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представил результаты нового регионального социологического исследования «Людям о людях: общественное восприятие курса развития страны». Опрос в его рамках проводился во всех 20 регионах страны (в 17 областях и 3 городах республиканского значения) с 11 февраля по 4 марта. Участие в нем приняли 8 000 респондентов старше 18 лет.