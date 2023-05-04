Казахстан развивается в верном направлении – таково мнение 72% участников нового социсследования КИСИ

На брифинге в Службе цент­ральных коммуникаций основные данные исследования презентовали заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина и руководитель отдела стратегического анализа Ермек Токтаров.

– Согласно результатам социологического опроса, 72% респондентов считают, что Казахстан развивается в правильном направлении (сумма ответов «Одно­значно в правильном» и «Скорее в правильном»). Противоположной позиции в совокупности придерживаются 19,6% опрошенных. Прослеживается корреляция ответов с уровнем доходов: чем выше уровень материального достатка, тем чаще респонденты склонны воспринимать общее направление развития страны правильным, и наоборот – с понижением уровня дохода растет доля более критичных оценок, – отметила Алуа Жолдыбалина.

В региональном разрезе позитивнее всего направление развития страны оценивают респонденты Кызылординской области (85,5%), области Улытау (79%), Западно-Казахстанской и Костанайской облас­тей (по 77,3%).

Руководитель отдела стратегического анализа КИСИ Ермек Токтаров в свою очередь заметил, что 47,2% опрошенных отмечают динамику улучшения собственного материального положения за последний год. Обратной позиции придерживаются 13,8% опрошенных. Еще 37,8% посчитали, что их материальное положение за последний год не изменилось.

– Уровень социального оптимизма или ожидание лучшей жизни в ближайший год выглядит обнадеживающим. В совокупности 63,8% ожидают значительного (35,6%) или умеренного (28,2%) улучшения жизни своей семьи в ближайший год. 21,5% полагают: в ближайший год их ситуация останется неизменной. Ухудшение своего положения ожидают не более 5,9% опрошенных, 8,9% затруднились ответить на вопрос, – сообщил Ермек Токтаров.

В ходе опроса респондентам также задавался вопрос о том, каким политическим институтам они больше всего доверяют.

84,2% респондентов ответили, что доверяют или скорее доверяют Президенту страны – это самый высокий уровень, согласно исследованию. В региональном разрезе больше всего доверяют Главе государства в области Улытау – 91,8%, Кызылординской – 91% и Павлодарской областях – 90,3%. Чаще всего недоверие институту Президента демонстри­руют в Акмолинской области (19,8%), области Жетысу (17,0%) и Алматы (17,0%).

Кроме того, в ходе опроса исследовали выяснили, насколько казахстанцы интересуются казахстанскими новостями и какими именно источниками пользуются.

Как рассказала Алуа Жолдыбалина, согласно опросам за новостями о событиях в стране на постоянной основе следят 46,7% респондентов. Время от времени – 43%. И каждый десятый опрошенный (10%) вовсе не интересуется новостями. Как обратила внимание спикер, в числе последних чаще встречаются граждане с низким уровнем материального дос­татка.

Основными же источниками новостей в стране для населения практически с равной частотой выступают телевидение – 46,3% и социальные сети – 46,1%. При этом, согласно данным опроса КИСИ, в медиапредпочтениях казахстанцев отмечается возрастная корреляция: представители старшего поколения чаще выбирают телевидение в качестве источника новос­тей (77%), в то время как молодежь идет за новос­тями в социальные сети (58,9%).