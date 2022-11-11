Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств. Об этом заявил на саммите Организации тюркских государств президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz.

"Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу", – заявил президент.

Ранее глава государства на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отмечал, что мир вступил в новый период растущей геополитической конфронтации.

"77 лет назад государства – основатели ООН внесли в Устав Организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность. На данный момент нет ничего важнее возврата к фундаментальным принципам, лежащим в основе этой универсальной Организации. В частности, нам необходимо переосмыслить связь между тремя исконными принципами: принципом суверенного равенства государств, принципом территориальной целостности государств и принципом мирного сосуществования государств", – сказал Токаев.