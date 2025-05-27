По предварительным данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за январь–апрель 2025 года реальный ВВП Казахстана вырос на 6% — заметнее, чем в январе–марте (плюс 5,6%), и почти вдвое превысив темп аналогичного периода 2024-го (плюс 3,4%).

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Третий месяц подряд динамика улучшается: плюс 3,8% в январе, плюс 5,4% — по итогам двух месяцев, плюс 5,6% — по итогам трёх. Такой результат обеспечен одновременным укреплением производства товаров и расширением сферы услуг, пишет Ranking.kz

Реальный сектор: промышленность и стройка задают тон.

Производство товаров прибавило 7,5% и осталось главным локомотивом экономики. Промышленный выпуск увеличился на 6,4%, из них рост обрабатывающей промышленности составил 7,2%. Увеличилось также производство подсолнечного масла, муки, сахара, риса, природного урана, бензина, дизельного топлива, товарного бетона, удобрений, стали, чугуна, плоского проката, грузовых вагонов, дизельных и железнодорожных локомотивов.

Горнодобывающая промышленность ускорилась до 7,1% (за первый квартал — плюс 6,1%) благодаря росту добычи нефти (плюс 8,8%), угля (плюс 11,2%) и металлических руд (плюс 1,4%).

Строительство обеспечило существенный вклад.

Объём работ вырос на 16,2%, введено 4,9 млн кв. м жилья (плюс 6,8%). Драйверами стали следующие проекты: опреснительный комплекс в Мангистауской области, завод KIA в Костанайской, химический завод «Састобе» в Туркестанской, мост через Иртыш в Павлодарской, биофармацевтический и содовый заводы в Жамбылской области, а также школы, инженерные сети, дороги и жилые здания.

Сфера услуг: торговля и транспорт на разгоне.

Услуги увеличились на 5,3%, при этом торговля выросла на 7%, транспорт — на впечатляющие 22,4% (эффект восстановления логистики и роста грузопотоков). Рост в транспортной отрасли был обеспечен, в первую очередь, увеличением объёмов услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, доля которых в общем объёме отрасли составила 20,5%. 65% грузооборота в стране обеспечивает АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ). За январь–апрель нетто-грузооборот компании составил 92,1 млрд ткм — на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перевозка грузов по сети КТЖ по итогам января–апреля 2025 года выросла на 4,5%, достигнув 85 млн тонн. Из этого объёма внутри страны перевезли 54,6 млн тонн, а на экспорт было отправлено 30,4 млн тонн — на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Финансовая подпитка и фокус на кластеры:

8 трлн тг — объём льготного финансирования через холдинг «Байтерек» в 2025 году (прибавит до 1,3 п. п. к росту ВВП). Средства идут на МСБ, жильё и национальные проекты. Определены 17 крупных проектов глубокой переработки, от нефте- и газохимии до туризма.

Цели:

доля МСБ — 40% ВВП к 2030 году;

экспорт IT‑услуг > 1,5 млрд долл. США;

ПИИ ≥ 24-25 млрд долл. США ежегодно.



Внешние риски и макроориентиры.

С апреля условия на внешних рынках ухудшились: тарифная политика США, решение OPEC+ увеличить добычу (+411 тыс. баррелей в сутки), логистические сбои и высокая волатильность финансовых рынков давят на цены на нефть и глобальный спрос. Правительство удерживает курс на макростабильность, стимулируя инвестиции, экспорт и интеграцию компаний в мировые цепочки.

Перспектива.

Устойчивый рост в первые четыре месяца 2025 года подтверждает эффективность диверсификации: индустриальный рывок сочетается с оживлением услуг, а стройка создаёт мультипликативный эффект. Ключевая задача — повышение конкурентоспособности через модернизацию, инновации и расширение экспортных рынков.

Такой сдвиг эксперты рассматривают как важный сигнал: диверсификация, о которой говорили больше десяти лет, начала переходить из планов в практику. Однако для закрепления успеха государству предстоит ускорить развитие инфраструктуры и обеспечить малому и среднему бизнесу (МСБ) удобный выход на экспорт и доступное финансирование.

«Рост в 6%, где большая часть вклада не от нефтегазодобычи, — это хороший результат. В условиях непредсказуемого поведения сырьевых рынков нефть уже не может быть надёжным двигателем. Диверсификация экономики — единственный выход. Пока же без серьёзных вложений в логистическую и финансовую инфраструктуру говорить о стабильном росте МСБ в ближайшие три года рано. Государству нужно обеспечить бизнесу доступный экспорт и финансирование, чтобы компании повышали производительность, не опасаясь внешних рисков. В ближайшие 5–7 лет драйверами роста, вероятнее всего, станут логистика, хранение, сельское хозяйство и горно-металлургический комплекс с углублённой переработкой внутри страны», — отмечает финансист Расул Рысмамбетов.

«Уверенный прирост экономики на 6% — позитивная новость, но особенно важно, что обрабатывающая промышленность растёт опережающими темпами. Пока рано говорить о полноценном структурном сдвиге, но тренд очевиден: структура экономики улучшается. Главная задача — усложнение производства и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Только сложная промышленная продукция способна обеспечить устойчивый рост, менее зависимый от сырьевой волатильности, создать хорошо оплачиваемые рабочие места и запустить мультипликативный эффект по всей цепочке поставок. Сегодня опережающий рост демонстрируют металлоизделия, нефтепереработка, машиностроение, пищевая и химическая промышленность — именно на эти сектора Казахстану стоит делать ставку», — подчёркивает макроэкономист, партнёр Dasco Consulting Group Эльдар Бейсимбеков.