Казахстан в "красной" зоне по COVID-19: Токаев проведет большое совещание

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции, сообщает Kazpravda.kz
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"Сегодня во второй половине дня Президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. В ходе мероприятия будет рассмотрен комплекс мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране в связи с ростом заболеваемости COVID-19, а также процесс вакцинации граждан", – написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
Он отметил, что в совещании примут участие руководители центральных государственных органов, акимы регионов.