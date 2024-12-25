Казахстан вступил в Международную ассоциацию регуляторов в сфере банкротства

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Ее членами являются более тридцати стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21 декабря 2024 года Казахстан официально вошел в состав Международной ассоциации регуляторов в сфере банкротства, которая является единственной специализированной площадкой по обмену мировой практикой в области несостоятельности (банкротства), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Членами ассоциации являются более 33-х стран, включая США, Великобританию, Сингапур, Канаду, ОАЭ, КНР, Финляндию, Польшу, Австралию, Новую Зеландию и другие развитые страны.

В ведомстве отметили, что в Казахстане вопрос регулирования несостоятельности юридических и физических лиц относится к компетенции Комитета госдоходов МФ. 

В Минфине напомнили, что в стране неплатежеспособность регулируется двумя законами:

Закон «О реабилитации и банкротстве» применяется к делам о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» устанавливает основания для применения процедуры восстановления платежеспособности, а также процедуры внесудебного и судебного банкротства физических лиц.

Сегодня Казахстан активно работает над совершенствованием законодательства о банкротстве физических лиц и планирует внести нововведения в банкротство юридических лиц.

Учитывая, что данная Ассоциация аккумулирует продвижение лучших практик и стандартов в области регулирования несостоятельности, членство поможет РК изучать передовой международный опыт, а также наладить сотрудничество с разными международными юрисдикциями по вопросам банкротства.

#Минфин #банкротство #регулятор #ассоциация

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