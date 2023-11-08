Казахстан заключил контракты на 74 млн долларов на ЭКСПО в Шанхае

Экономика
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Казахстанские компании подписали три меморандума о сотрудничестве и 15 экспортных контрактов на общую сумму 74 млн долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК

Фото: www.gov.kz

Отечественные товаропроизводители договорились с китайскими партнерами о поставках масложировой продукции, сухого молока, меда, а также кормовой муки.

Как отметил на церемонии подписания соглашений министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, Казахстан гарантирует поставки качественной экологически чистой продукции.

Китайская международная выставка импорта (CIIE) проходит в городе Шанхай с 5 по 10 ноября 2023 года. На бизнес-стенде Казахстана представлена продукция ТОО «Мибеко», ТОО «Алматинский продукт», ТОО «Восток ЭкоЛайн», «Усть-Каменогорский маслозвод», ТОО «DEP», ТОО «Евразия ИНВЕСТ ЛТД», ТОО «Лепсинск Өнімі», ТОО «Тek Tau», ТОО «Қөрік ШҚ», ТОО «Arnna Minerals», ТОО «Алель Агро», ТОО «Алтын Орда» и других.

Ежегодное участие в импортной ЭКСПО казахстанских предприятий обеспечивают Центр развития торговой политики QazTrade при поддержке министерства торговли и интеграции РК и Посольство КНР в Казахстане.

#казахстан #сотрудничество #Китай #экономика #ЭКСПО #Шанхай

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