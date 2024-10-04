Казахстан завоевал вторую медаль ЧМ по таеквондо среди юниоров

Ее автором стал Нурали Махмут

Фото: World Taekwondo

В Чунчхоне (Южная Корея) продолжается юниорский чемпионат мира. Команда Казахстана отметилась на нем второй медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ее автором стал Нурали Махмут. Он завоевал серебряную награду в категории до 55 килограммов.

В финальном поединке Махмут уступил иранцу Сине Мохтарами, который стал победителем ЧМ.

На третью ступень пьедестала поднялись Азат Бесаев (Россия) и Хаожань Тан (Китай).

Ранее второй стала Нурай Казнабек (до 59 килограммов).