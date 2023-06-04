Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Тайланде

24-летний казахстанец Артур Искаков пожертвовал собой, чтобы спасти свою невесту во время купания на Пхукете в Тайланде, передает Кazpravda.kz .

фото: facebook

Об инциденте сообщила сестра Артура Искакова на странице в Facebook.

Артур с невестой улетели на отдых в Тайланд. Во время купания на пляже Ката на Пхукете случилась беда.

"К сожалению, врачи говорили нам разную информацию о самочувствии Артура, но по прилету его родителей выяснилась иная картина. Представители клиники утверждали, что мозг Артура якобы не реагирует, хотя они ни разу не сделали ЭЭГ и не делали КТ в динамике. Они ввели Артура в медикаментозную кому и даже хотели отключить без согласования его родителей. Артур реагирует на слова родителей, у него текут слезы при разговоре с родными, есть моторика рук! Мы просим, чтобы Артура доставили в Казахстан, так как госпиталю в Таиланде не выгодно держать иностранца у себя и они всеми способами дают это понять", - сообщила сестра.

В пресс-службе МИД РК подвтердили информацию о происшествии. Спасатели сделали искусственное дыхание пострадавшему и далее передали его медикам. Сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии комы. Однако вернуть его на родину оказалось делом не простым.

"Для транспортировки пострадавшего самолетом санавиации из Таиланда в Казахстан необходимо заключение консилиума казахстанских врачей, который будет сделан на основании медицинской выписки тайских медиков. Консул уже занимается решением этого вопроса. Родители парня прилетели в Пхукет и совместно с дипломатами участвуют в переговорах с врачами", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

Это уже второй печальный инцидент с нашим соотечественником в Таиланде за последнюю неделю. В последние дни в Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги. Однако казахстанцы игнорируют красные флаги, предупреждающие о запрете купания.