Казахстанка стала серебряным призёром чемпионата мира по боксу

Карина Ибрагимова завоевала второе место на ЧМ-2023 по боксу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Фото пресс-службы Дирекции развития спорта

Казахстанская спортсменка Карина Ибрагимова (до 57 кг) уступила в поединке представительнице Италии Ирме Теста.

Бой выдался очень жестким, со множеством атак как со стороны Карины, так и Ирмы.

В итоге с явным преимуществом победила соперница Карины (счет - 5:0). Так, Ибрагимова стала серебряным призером ЧМ-2023 по боксу.

На данный момент это самая высшая ее медаль в карьере.