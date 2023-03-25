Казахстанка стала серебряным призёром чемпионата мира по боксу
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Карина Ибрагимова завоевала второе место на ЧМ-2023 по боксу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.
Казахстанская спортсменка Карина Ибрагимова (до 57 кг) уступила в поединке представительнице Италии Ирме Теста.
Бой выдался очень жестким, со множеством атак как со стороны Карины, так и Ирмы.
В итоге с явным преимуществом победила соперница Карины (счет - 5:0). Так, Ибрагимова стала серебряным призером ЧМ-2023 по боксу.
На данный момент это самая высшая ее медаль в карьере.