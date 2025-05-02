Фото: НОК

В Душанбе стартовал международный турнир по дзюдо серии Grand Slam, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В первый день до финального блока дошла только одна представительница команды Казахстана. В схватке за бронзовую медаль поборется Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

В полуфинале казахстанка уступила китаянке Вэньне Чжуан. Соперницей Абибы по схватке за третье место будет Улбусин Хакимова из Узбекистана.

До утешительного раунда в весе до 66 килограммов дошел Нурмухамет Ботабай. Однако пройти в финальный блок не удалось - наш дзюдоист уступил Тойлы Мурадову (Туркменистан).