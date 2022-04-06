Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«Самая юная чемпионка мира по блицу среди женщин Бибисара Асаубаева из Казахстана родилась 26 февраля 2004 года. Бибисара выиграла чемпионат мира по блицу 2021 года среди женщин в возрасте 17 лет 307 дней в Варшаве, Польша, 30 декабря 2021 года», - говорится в официальном документе.

Напомним, Бибисара Асаубаева заняла первое место в блице и стала самой молодой шахматисткой в истории мировых шахмат среди женщин.

Также в данном чемпионате Бибисара заняла 2-ое место по быстрым шахматам (рапид). В решающих партиях Бибисара обыграла опытного грузинского шахматиста – гроссмейстера Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с победителем международного чемпионата, гроссмейстером Александрой Костенюк.

Первая в истории шахмат Казахстана чемпионка мира среди взрослых, мировой триумфатор Бибисара Асаубаева родилась в городе Таразе. Гроссмейстер среди женщин (2019). Международный мастер среди мужчин (2020). Чемпион мира по блицу (2021).