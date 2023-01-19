Казахстанская студентка погибла в Италии

Студентка из Казахстана погибла после наезда на нее автомобиля в Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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В Министерстве иностранных дел РК подтвердили факт смерти казахстанки в Италии.

«Подтверждаем трагедию. Сейчас ведутся работы по доставке тела в Казахстан. Мы находимся на связи с родственниками», – сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летняя казахстанка Асем Жарбосын погибла в Италии. Трагедия произошла 17 января в городе Салерно. 20-летний водитель Peugeo сбил студентку на пешеходном переходе. СМИ уточняли, что сбивший Асем водитель пытался оказать ей первую помощь и вызвал скорую помощь, но спасти девушку, к сожалению, не удалось. Начато расследование.