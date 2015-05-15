Казахстанские десантники с военной техникой высадились в Таджикистане

Казахстанский воинский контингент, входящий в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ), прибыл на территорию полигона "Харбмайдон" (Республика Таджикистан) для участия в учениях в рамках внезапной проверки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.В течение двух суток казахстанские войска завершили перегруппировку и первыми прибыли в указанный район. Казахстанские подразделения переброшены с оружием, боеприпасами и военной техникой девятью самолетами военно-транспортной авиации ВВС ВС Республики Казахстан.После изучения местности на аэродром в Таджикистане переброшены подразделения специального назначения с тяжелым вооружением и военной техникой для охраны и обороны аэродрома.В оборонном ведомстве отметили, что фронтовая авиация перебазирована на аэродром предназначения. Все войска, привлекаемые на проверку боеготовности, готовы к выполнению задач в составе КСОР.Для обеспечения устойчивого управления войсками на территорию Республики Таджикистан переброшена оперативная группа Генерального штаба Вооруженных сил РК.Казахстанские силы и средства передаются под управление командования КСОР ОДКБ.Напомним, что 12 мая текущего года по сигналу Объединенного штаба ОДКБ соединения, воинские части и подразделения КСОР приведены в высшую степень боевой готовности.Всего будут задействованы более 2,5 тысяч военнослужащих государств – членов ОДКБ, около 200 единиц вооружения и военной техники, около 20 единиц боевой авиации. Для переброски воздушным транспортом задействованы 30 самолетов военно-транспортной авиации. Осуществляется развертывание пункта управления и формирование командования КСОР на многонациональной основе в количестве 100 человек.С целью контроля за ходом проверки и организацией учения с КСОР ОДКБ в Таджикистан прибыл Генеральный секретарь Организации Николай Бордюжа.