Политика
Казахстанские десантники с военной техникой высадились в Таджикистане
Казахстанский воинский контингент, входящий в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ), прибыл на территорию полигона "Харбмайдон" (Республика Таджикистан) для участия в учениях в рамках внезапной проверки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение двух суток казахстанские войска завершили перегруппировку и первыми прибыли в указанный район. Казахстанские подразделения переброшены с оружием, боеприпасами и военной техникой девятью самолетами военно-транспортной авиации ВВС ВС Республики Казахстан. 

После изучения местности на аэродром в Таджикистане переброшены подразделения специального назначения с тяжелым вооружением и военной техникой для охраны и обороны аэродрома. 

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В оборонном ведомстве отметили, что фронтовая авиация перебазирована на аэродром предназначения. Все войска, привлекаемые на проверку боеготовности, готовы к выполнению задач в составе КСОР.

Для обеспечения устойчивого управления войсками на территорию Республики Таджикистан переброшена оперативная группа Генерального штаба Вооруженных сил РК.

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Казахстанские силы и средства передаются под управление командования КСОР ОДКБ.

Напомним, что 12 мая текущего года по сигналу Объединенного штаба ОДКБ соединения, воинские части и подразделения КСОР приведены в высшую степень боевой готовности.

Всего будут задействованы более 2,5 тысяч военнослужащих государств – членов ОДКБ, около 200 единиц вооружения и военной техники, около 20 единиц боевой авиации. Для переброски воздушным транспортом задействованы 30 самолетов военно-транспортной авиации. Осуществляется развертывание пункта управления и формирование командования КСОР на многонациональной основе в количестве 100 человек.

С целью контроля за ходом проверки и организацией учения с КСОР ОДКБ в Таджикистан прибыл Генеральный секретарь Организации Николай Бордюжа.

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