Казахстанские хоккеистки с разгромной победы стартовали на Азиаде-2025

Сегодня, 3 февраля, сборная Казахстана стартовала на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Первыми в борьбу за медали вступили хоккеистки. На старте Игр казахстанки встретились с соперницами их Гонконга.

Наша команда одержала разгромную победу со счетом 12:0. В следующем матче Казахстан 4 февраля сыграет против Таиланда.

По данным Минтуризма, матч состоится 4 февраля в 16:30 по времени Астаны.



Финальные игры турнира по хоккею с шайбой пройдут 14 февраля.