Казахстанские хоккеистки с разгромной победы стартовали на Азиаде-2025
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Сегодня, 3 февраля, сборная Казахстана стартовала на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Первыми в борьбу за медали вступили хоккеистки. На старте Игр казахстанки встретились с соперницами их Гонконга.
Наша команда одержала разгромную победу со счетом 12:0. В следующем матче Казахстан 4 февраля сыграет против Таиланда.
По данным Минтуризма, матч состоится 4 февраля в 16:30 по времени Астаны.
Финальные игры турнира по хоккею с шайбой пройдут 14 февраля.