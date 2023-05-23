Казахстанские производители заинтересованы в экспорте товаров на рынок Катара – Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром – министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом Аль Тани в рамках участия в третьем Катарском экономическом форуме в Дохе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, были рассмотрены перспективы укрепления дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, агропромышленного комплекса, привлечения инвестиций и гражданской авиации.

Алихан Смаилов отметил, что в последние годы наблюдается последовательное развитие двусторонних казахстанско-катарских отношений, чему способствовали активные контакты лидеров двух государств.

«Астана намерена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Дохой как в двустороннем, так и многостороннем форматах», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что одной из стратегических отраслей для экономики Казахстана является агропромышленный комплекс, который обладает огромным потенциалом для дальнейшего роста.

«В настоящее время большое количество казахстанских компаний – производителей мяса и мясной продукции, а также в целом пищевой продукции выражают заинтересованность в экспорте своих товаров на рынок Катара. В этой связи полагаю целесообразным ускорить процедуры по согласованию халяль-сертификатов между нашими странами», - отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, он обозначил рост интереса казахстанцев и катарцев к туристическим поездкам по обоим направлениям. В частности, этому способствовало увеличение числа прямых рейсов авиакомпании Qatar Airways в Алматы. В свою очередь казахстанская компания Fly Arystan также планирует начать регулярные полеты из Астаны в Доху к концу года.

Со своей стороны шейх Мухаммед бин Абдурахман Аль Тани выразил готовность укреплять эффективное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества.