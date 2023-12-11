Казахстанские теннисисты выиграли турниры серии ITF

Казахстанцы Дмитрий Попко и Григорий Ломакин порадовали болельщиков новыми победами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Фото: ktf.kz

Дмитрий Попко (504 АТР) выиграл второй титул серии ITF M15 в нынешнем сезоне, став чемпионом в одиночном разряде турнира в турецкой Анталье. В финальном матче казахстанец встретился с узбекистанцем Сергеем Фоминым (728 АТР).

«Попко забрал первый сет — 6:4, но уступил во втором — 3:6. В решающей третьей партии Дмитрий добился уверенной победы со счетом 6:2. Всего в активе Попко на данный момент 27 побед в турнирах под эгидой Международной теннисной федерации: 21 титул в одиночном и 6 в парном разрядах», — рассказали в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.



Продолжает успешно выступать на соревнованиях Григорий Ломакин. На этот раз казахстанец выиграл турнир серии ITF М15 в египетском Шарм-эль-Шейхе.



«Ломакин в паре с украинцем Вадимом Урсу в финале одолел итальянский дуэт Филиберто Фумагалли и Сэмюэль Винсент-Ругиери с общим счетом 6:2, 4:6, 10:5», — говорится в официальном сообщении ФТК.

Таким образом, Ломакин отпраздновал 21-ю викторию в парных разрядах на турнирах серии ITF в карьере, четвертую победу в нынешнем сезоне в парах и вторую за месяц на кортах Шарм-эль-Шейха.