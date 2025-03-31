Он проводится ежегодно в два этапа

Коллаж: Минтруда

Минтруда объявило о начале проведения конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz

Конкурс направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственности перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения. Проводится ежегодно в два этапа – на региональном и республиканском уровнях, по четырем номинациям: «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный договор», «За вклад в экологию».

Также в рамках конкурса предусмотрена специальная премия «Лучший социальный проект года».

«Участие в конкурсе является бесплатным. Претенденты на звание лауреата конкурса оформляют и представляют материалы на бумажном и электронном носителях местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы. Учитывая важность проводимого мероприятия, МТСЗН призывает всех предпринимателей страны активно принять участие», – говорится в сообщении министерства.

Там же добавили, что для получения более подробной информации о конкурсе необходимо обратиться в управления координации занятости и социальных программ областей и городов Астана, Алматы и Шымкент или в региональные департаменты Комитета государственной инспекции труда ведомства.