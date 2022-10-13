Казахстанский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Азии

Казахстанский тяжелоатлет Асылжан Бектай выиграл золото на чемпионате Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Турнир проходит в Бахрейне.

Бектай стал чемпионом в весовой категории до 89 килограммов. Его результат - 362 килограмма (165 в толчке и 197 в рывке).

Вторым стал Эмиль Молдодосов из Кыргызстана - 361 кг (166+195).

Бронза у Масуда Шатраея из Ирана - 358 кг (162+196).

Отметим, что эта медаль стала третьей для Казахстана.

Ранее Зульфия Чиншанло стала чемпионкой Азии, а Арли Чонтей завоевал серебро.