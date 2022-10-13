Казахстанский тяжелоатлет завоевал золото на чемпионате Азии

Спорт
Казахстанский тяжелоатлет Асылжан Бектай выиграл золото на чемпионате Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Турнир проходит в Бахрейне.
Бектай стал чемпионом в весовой категории до 89 килограммов. Его результат - 362 килограмма (165 в толчке и 197 в рывке).
Вторым стал Эмиль Молдодосов из Кыргызстана - 361 кг (166+195).
Бронза у Масуда Шатраея из Ирана - 358 кг (162+196).
Отметим, что эта медаль стала третьей для Казахстана.
Ранее Зульфия Чиншанло стала чемпионкой Азии, а Арли Чонтей завоевал серебро.