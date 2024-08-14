Казахстанский велогонщик Луценко ушёл в «Israel - Premier Tech»

Фото: пресс-служба НОК РК

31-летний казахстанский велогонщик Алексей Луценко подписал двухлетний контракт с проконтинентальной велокомандой «Israel - Premier Tech», который продлится до конца 2026 года. Об этом сообщила Казахстанская федерация велосипедного спорта, передает Kazpravda.kz

«После 12 замечательных лет, проведённых в команде Astana, я ищу мотивацию для достижения новых целей. Иногда, чтобы достичь чего-то нового, необходимо покинуть зону комфорта. О своём времени в «Astana Qazaqstan» могу сказать только хорошее, я многого добился благодаря команде, но чувствую, что у меня есть потенциал, чтобы достичь большего в новом окружении. Среди сотрудников и велогонщиков команды «Israel-Premier Tech» у меня много друзей, я видел, как быстро развивалась команда. Думаю, в будущем она станет только сильнее. В общении с руководством команды я увидел заинтересованность в росте команды, в том числе в том, чтобы я продолжал развиваться и вносить вклад в общее дело. Мои главные цели, прежде всего, Классики. Я знаю, что могу там бороться за результаты. Я также вижу, что у меня есть потенциал в недельных гонках, где могу занимать высокие места в генеральной классификации, быть гонщиком, на которого команда сможет рассчитывать в борьбе за победу, или помогать товарищам по команде», - поделился Алексей Луценко.

С 2013 года Луценко выступал за команду «Astana», с которой одержал 43 победы. Среди его достижений — победы на этапах Тур де Франс и Вуэльты Испании, двукратная победа на Туре Омана, трёхкратная победа на Туре Алматы, победитель Азиатских игр в Гуанчжоу, а также победы на Туре Турции, Джиро Сицилии, Джиро д’Абруццо, Арктической гонке Норвегии и Туре Хайнаня. Кроме того, Луценко является трёхкратным чемпионом Казахстана в индивидуальной гонке на время и трёхкратным чемпионом Казахстана в групповой гонке.

«Федерация велоспорта Казахстана выражает искреннюю благодарность Алексею Луценко за его многолетний вклад в развитие велоспорта. Своими достижениями он не только прославил Казахстан на мировой арене, но и стал примером для подрастающего поколения спортсменов. Желаем Алексею успехов в новом этапе его карьеры и верим, что впереди его ждут новые великие победы», - прокомментировали уход спортсмена в федерации.