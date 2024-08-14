Казахстанский велогонщик Луценко ушёл в «Israel - Premier Tech»

Спорт
51
Наталия Буланова
выпускающий редактор

С 2013 года Алексей выступал за команду «Astana», с которой одержал 43 победы

Фото: пресс-служба НОК РК

31-летний казахстанский велогонщик Алексей Луценко подписал двухлетний контракт с проконтинентальной велокомандой «Israel - Premier Tech», который продлится до конца 2026 года. Об этом сообщила Казахстанская федерация велосипедного спорта, передает Kazpravda.kz

«После 12 замечательных лет, проведённых в команде Astana, я ищу мотивацию для достижения новых целей. Иногда, чтобы достичь чего-то нового, необходимо покинуть зону комфорта. О своём времени в «Astana Qazaqstan» могу сказать только хорошее, я многого добился благодаря команде, но чувствую, что у меня есть потенциал, чтобы достичь большего в новом окружении. Среди сотрудников и велогонщиков команды «Israel-Premier Tech» у меня много друзей, я видел, как быстро развивалась команда. Думаю, в будущем она станет только сильнее. В общении с руководством команды я увидел заинтересованность в росте команды, в том числе в том, чтобы я продолжал развиваться и вносить вклад в общее дело.

Мои главные цели, прежде всего, Классики. Я знаю, что могу там бороться за результаты. Я также вижу, что у меня есть потенциал в недельных гонках, где могу занимать высокие места в генеральной классификации, быть гонщиком, на которого команда сможет рассчитывать в борьбе за победу, или помогать товарищам по команде», - поделился Алексей Луценко.

С 2013 года Луценко выступал за команду «Astana», с которой одержал 43 победы. Среди его достижений — победы на этапах Тур де Франс и Вуэльты Испании, двукратная победа на Туре Омана, трёхкратная победа на Туре Алматы, победитель Азиатских игр в Гуанчжоу, а также победы на Туре Турции, Джиро Сицилии, Джиро д’Абруццо, Арктической гонке Норвегии и Туре Хайнаня. Кроме того, Луценко является трёхкратным чемпионом Казахстана в индивидуальной гонке на время и трёхкратным чемпионом Казахстана в групповой гонке.

«Федерация велоспорта Казахстана выражает искреннюю благодарность Алексею Луценко за его многолетний вклад в развитие велоспорта. Своими достижениями он не только прославил Казахстан на мировой арене, но и стал примером для подрастающего поколения спортсменов. Желаем Алексею успехов в новом этапе его карьеры и верим, что впереди его ждут новые великие победы», - прокомментировали уход спортсмена в федерации.

#контракт #Луценко #велогонщик #Israel - Premier Tech

Популярное

Все
С газом наметились подвижки
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
«Первое, что понравилось, был батут...»
Не заплатили за отдых детей
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Форму школьную купить – это вам не шутка
Стоит только заглянуть в путеводитель по казахской кухне – возникает соблазн самому приехать и попробовать кулинарные «коронки» регионов
Большой туристический потенциал региона, или Во сколько обходится отдых на пляжах Мангистауской области
Навели порядок в ущелье
Перезагрузка отечественной науки: с чего начать?
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Выработать единый подход
Человек, о котором помнит народ
Истоки лудомании – в семейных отношениях
Школьники провели каникулы в археологической экспедиции
Прозвучали стихи и песни
От традиций к новаторству
Отдых по полной программе
Более 400 медалей завоевали наши школьники на предметных олимпиадах
Борцы стремятся к победе
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Братские народы, объединенные общей целью
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
На песке осталась обувь...
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
Начните говорить на казахском сейчас!
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
В Приаралье продолжаются субботники
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Вернуть «чудо»-товар совсем непросто
Журавлиха стала чище
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

«Первое, что понравилось, был батут...»
На пути к Всемирным играм кочевников
Гонка пройдет по горным шоссе
У казахских конных палуанов мало равных соперников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]