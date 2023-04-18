Казахстанцев приглашают участвовать в первом национальном чемпионате по спортивному программированию

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Федерация спортивного программирования анонсировала проведение первого профильного чемпионата Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Представители федерации отметили, что это соревнование станет отличным стартом для молодых талантов и будет способствовать укреплению IT-сообщества страны.

«Событие обещает быть масштабным и интересным, привлекая внимание казахстанских и международных компаний.

1 тур пройдет ОНЛАЙН 7-го мая. Вы можете принять участие не выходя из дома», - обратились к потенциальным участникам соревнований представители ФСП.

К участию в чемпионате допускаются лица в возрасте от 14 лет и старше.

Подать заявку можно на сайте федерации.

Призовой фонд чемпионата по спортивному программированию составит 3 млн тенге.