Казахстанцев приглашают участвовать в первом национальном чемпионате по спортивному программированию

Призовой фонд чемпионата – 3 млн тенге.
Федерация спортивного программирования анонсировала проведение первого профильного чемпионата Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.
Представители федерации отметили, что это соревнование станет отличным стартом для молодых талантов и будет способствовать укреплению IT-сообщества страны.
«Событие обещает быть масштабным и интересным, привлекая внимание казахстанских и международных компаний.
1 тур пройдет ОНЛАЙН 7-го мая. Вы можете принять участие не выходя из дома», - обратились к потенциальным участникам соревнований представители ФСП.
К участию в чемпионате допускаются лица в возрасте от 14 лет и старше.
Подать заявку можно на сайте федерации.
Призовой фонд чемпионата по спортивному программированию составит 3 млн тенге.