Бюро национальной статистики опубликовало очередной сборник по итогам переписи населения 2021 года по сфере образования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Бюро национальной статистики представляет очередной сборник по итогам переписи населения 2021 года по сфере образования.

Он размещен в разделе «Национальные переписи» – «Перепись 2021» сайта stat.gov.kz. В сборнике можно посмотреть показатели по уровню образования в разрезе регионов, пола и возраста, а также динамические изменения в межпереписной период.

Каждый четвертый казахстанец имеет высшее образование

На момент проведения переписи в 2021 году 3,7 млн человек имели высшее образование, 4,1 млн – среднее специальное, 4,9 млн – среднее образование.

По сравнению с переписью 2009 года доля населения, имеющего высшее образование, выросла с 19,8% до 27,6% в 2021 году.

Среди регионов наибольшее количество населения, имеющее высшее образование приходится на Алматинскую область – 404,8 тыс. человек. Если посмотреть по доле населения, имеющего высшее образование, в каждом регионе, лидирует город Астана – 25,5% населения столицы.

Если смотреть по полу, доля мужчин и женщин, имеющих высшее образование, почти одинаковая. Доля мужчин с прошлой переписи выросла с 17,8% до 27,9%, женщин с 21,6% до 27,3%.

В целом на 1000 человек приходится 276 человек с дипломом ВУЗа, в 2009 году этот показатель был на уровне 198 человек.

4,1 млн казахстанцев имеют среднее специальное образование

На момент переписи 2021 года 4 167 тыс. казахстанцев имели среднее специальное образование. По сравнению с переписью 2009 года их доля среди населения старше 15 лет выросла с 27,6% до 30,8%.

Туркестанская область является лидером по техническому и профессиональному образованию, как по численности населения, так и по доле от населения региона – 8,9%.

Более 120 тыс. казахстанцев имеют ученую степень

На момент переписи 2021 года 120,8 тыс. казахстанцев имели послевузовское образование. Большая доля (17,8%), имеющих послевузовское образование, приходится на возраст 30-34 года.

Из общего числа ученых 78% имеют степень магистра (96,9 тыс. человек), 3,6% – доктора философии (PhD), (4,5 тыс. человек), 13,5% – кандидата наук (16,8 тыс. человек), 4% – доктора наук (4,9 тыс. человек).

Отмечается, что следующий тематический сборник по занятости населения в Республике Казахстан будет опубликован 9 ноября.

Справочно: Отметим, что данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения. При этом численность населения во вновь созданных областях пересчитана с учетом данных переписи и отражена в показателях, размещенных на сайте stat.gov.kz.