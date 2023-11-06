Бюро национальной статистики опубликовало очередной сборник по итогам переписи населения 2021 года по сфере образования, передает корреспондент Kazpravda.kz
Бюро национальной статистики представляет очередной сборник по итогам переписи населения 2021 года по сфере образования.
Он размещен в разделе «Национальные переписи» – «Перепись 2021» сайта stat.gov.kz. В сборнике можно посмотреть показатели по уровню образования в разрезе регионов, пола и возраста, а также динамические изменения в межпереписной период.
Каждый четвертый казахстанец имеет высшее образование
На момент проведения переписи в 2021 году 3,7 млн человек имели высшее образование, 4,1 млн – среднее специальное, 4,9 млн – среднее образование.
По сравнению с переписью 2009 года доля населения, имеющего высшее образование, выросла с 19,8% до 27,6% в 2021 году.
Среди регионов наибольшее количество населения, имеющее высшее образование приходится на Алматинскую область – 404,8 тыс. человек. Если посмотреть по доле населения, имеющего высшее образование, в каждом регионе, лидирует город Астана – 25,5% населения столицы.
Если смотреть по полу, доля мужчин и женщин, имеющих высшее образование, почти одинаковая. Доля мужчин с прошлой переписи выросла с 17,8% до 27,9%, женщин с 21,6% до 27,3%.
В целом на 1000 человек приходится 276 человек с дипломом ВУЗа, в 2009 году этот показатель был на уровне 198 человек.
4,1 млн казахстанцев имеют среднее специальное образование
На момент переписи 2021 года 4 167 тыс. казахстанцев имели среднее специальное образование. По сравнению с переписью 2009 года их доля среди населения старше 15 лет выросла с 27,6% до 30,8%.
Туркестанская область является лидером по техническому и профессиональному образованию, как по численности населения, так и по доле от населения региона – 8,9%.
Более 120 тыс. казахстанцев имеют ученую степень
На момент переписи 2021 года 120,8 тыс. казахстанцев имели послевузовское образование. Большая доля (17,8%), имеющих послевузовское образование, приходится на возраст 30-34 года.
Из общего числа ученых 78% имеют степень магистра (96,9 тыс. человек), 3,6% – доктора философии (PhD), (4,5 тыс. человек), 13,5% – кандидата наук (16,8 тыс. человек), 4% – доктора наук (4,9 тыс. человек).
Отмечается, что следующий тематический сборник по занятости населения в Республике Казахстан будет опубликован 9 ноября.
Справочно: Отметим, что данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент переписи, то есть до их разделения. При этом численность населения во вновь созданных областях пересчитана с учетом данных переписи и отражена в показателях, размещенных на сайте stat.gov.kz.