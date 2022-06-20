Свежий выпуск
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Кадиша Ныгмет

По итогам глобального рейтинга QS WUR, опубликованного в июне этого года, Казахский национальный университет им. аль-Фараби занял 150-е место.

Торжественная церемония вручения вузу памятного знака и сертификата международного рейтинга проходила в Библиотеке им. аль-Фараби. Региональный директор QS по странам СНГ и Центральной Азии Сергей Христолюбов вручил награду председателю правления – ректору КазНУ им. аль-Фараби Жансеиту Туймебаеву. Поздравляя руководство и коллектив высшего учебного заведения, Сергей Христолюбов отметил, что такого высокого результата в рейтинге QS КазНУ достиг впервые в своей истории.

– 150-е место в рейтинге QS WUR – это большой показатель и выдающееся достижение. Хочу выразить благодарность всем факультетам, кафедрам, ученым и преподавателям, которые работали над повышением показателей университета. Вы добились просто потрясающих результатов по показателям академической репутации и репутации среди работодателей. Об этом говорят факты и статистика. Благодаря коллективному труду вы вошли в число самых лучших университетов мира. Поздравляю вас и желаю плодотворной работы, – сказал региональный директор QS по странам СНГ и Центральной Азии.

В ходе церемонии награждения руководитель вуза Жансеит Туймебаев подчеркнул, что рейтинг QS стал для казахстанских вузов своеобразной площадкой имиджевого позиционирования, которая также дает стимул и мотивацию для дальнейшего улучшения показателей университетов.

– По итогам международного рейтинга QS WUR, опубликованного 8 июня 2022 года, Казахский нацио­нальный университет имени аль-Фараби занял 150-е место. За один год наш вуз продвинулся со 175-го места на 25 позиций вверх и попал в топ-150 лучших университетов мира. На сегодняшний день КазНУ является единственным вузом в Центральной Азии, вошедшим в число 150 лучших университетов мира и получившим «Пять звезд» превосходства в международном рейтинге QS Stars Rating System. Также в предметном рейтинге QS by Subject университет входит в топ лучших по 4 предметным областям и 16 направлениям подготовки. Это доказывает высокую конкурентоспособность 137 образовательных программ университета на международном уровне. Это результат многолетнего и ежедневного кропотливого труда всего коллектива университета. Для нас это большая честь и ответственность, – отметил ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.

Руководитель высшего учебного заведения поздравил всех ученых, преподавателей и сотрудников с большим достижением и пожелал дальнейших успехов в работе. В ходе мероприятия с поздравительными речами также выступили профессор факультета химии и химической технологии Зулхаир Мансуров, профессор Instituto Universitário de Lisboa Постолах Октавиан, управляющий директор «Американские советы по международному образованию» Грэм Хеттлингер, доктор университета округа Колумбия Мамата Ханумаппа, старший преподаватель факультета химии и химической технологии Гемиль Ахмад, доктор физико-математических наук, профессор Сумского университета Александр Погребняк, преподаватель кафедры клинических дисциплин Муззаммил Илахи и докторант по специальности «финансы» Арифиоглу Абдуррахман. Они поздравили коллектив КазНУ с наградой и выразили свои теплые пожелания.

Напомним, список лучших университетов мирa QS WUR публикуется с 2004 года. В этом году в глобальном рейтинге участвовали порядка 2,5 тыс. вузов из 100 стран мира, проинформировала пресс-служба КазНУ им. аль-Фараби.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Неравенство – качество роста национальных экономик
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Не утонуть в водовороте проблем
Город отмечает день рождения
В завершение сезона
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Дань уважения матери
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Здравоохранение на подъеме
В добрый путь!
Напрямую: вопрос – ответ
Аттестат в будущее
Высокая миссия курултая
Пространство для диалога
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Здоровая нация
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Центр единства
Свежий выпуск
Высокая миссия курултая
Свежий выпуск
Вместе преодолевать трудности
Свежий выпуск
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]