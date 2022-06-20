КазНУ вручили сертификат QS WUR

По итогам глобального рейтинга QS WUR, опубликованного в июне этого года, Казахский национальный университет им. аль-Фараби занял 150-е место.

Торжественная церемония вручения вузу памятного знака и сертификата международного рейтинга проходила в Библиотеке им. аль-Фараби. Региональный директор QS по странам СНГ и Центральной Азии Сергей Христолюбов вручил награду председателю правления – ректору КазНУ им. аль-Фараби Жансеиту Туймебаеву. Поздравляя руководство и коллектив высшего учебного заведения, Сергей Христолюбов отметил, что такого высокого результата в рейтинге QS КазНУ достиг впервые в своей истории.

– 150-е место в рейтинге QS WUR – это большой показатель и выдающееся достижение. Хочу выразить благодарность всем факультетам, кафедрам, ученым и преподавателям, которые работали над повышением показателей университета. Вы добились просто потрясающих результатов по показателям академической репутации и репутации среди работодателей. Об этом говорят факты и статистика. Благодаря коллективному труду вы вошли в число самых лучших университетов мира. Поздравляю вас и желаю плодотворной работы, – сказал региональный директор QS по странам СНГ и Центральной Азии.

В ходе церемонии награждения руководитель вуза Жансеит Туймебаев подчеркнул, что рейтинг QS стал для казахстанских вузов своеобразной площадкой имиджевого позиционирования, которая также дает стимул и мотивацию для дальнейшего улучшения показателей университетов.

– По итогам международного рейтинга QS WUR, опубликованного 8 июня 2022 года, Казахский нацио­нальный университет имени аль-Фараби занял 150-е место. За один год наш вуз продвинулся со 175-го места на 25 позиций вверх и попал в топ-150 лучших университетов мира. На сегодняшний день КазНУ является единственным вузом в Центральной Азии, вошедшим в число 150 лучших университетов мира и получившим «Пять звезд» превосходства в международном рейтинге QS Stars Rating System. Также в предметном рейтинге QS by Subject университет входит в топ лучших по 4 предметным областям и 16 направлениям подготовки. Это доказывает высокую конкурентоспособность 137 образовательных программ университета на международном уровне. Это результат многолетнего и ежедневного кропотливого труда всего коллектива университета. Для нас это большая честь и ответственность, – отметил ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.

Руководитель высшего учебного заведения поздравил всех ученых, преподавателей и сотрудников с большим достижением и пожелал дальнейших успехов в работе. В ходе мероприятия с поздравительными речами также выступили профессор факультета химии и химической технологии Зулхаир Мансуров, профессор Instituto Universitário de Lisboa Постолах Октавиан, управляющий директор «Американские советы по международному образованию» Грэм Хеттлингер, доктор университета округа Колумбия Мамата Ханумаппа, старший преподаватель факультета химии и химической технологии Гемиль Ахмад, доктор физико-математических наук, профессор Сумского университета Александр Погребняк, преподаватель кафедры клинических дисциплин Муззаммил Илахи и докторант по специальности «финансы» Арифиоглу Абдуррахман. Они поздравили коллектив КазНУ с наградой и выразили свои теплые пожелания.

Напомним, список лучших университетов мирa QS WUR публикуется с 2004 года. В этом году в глобальном рейтинге участвовали порядка 2,5 тыс. вузов из 100 стран мира, проинформировала пресс-служба КазНУ им. аль-Фараби.