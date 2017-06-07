Статьи Километры здоровья Жанна Турабаева, Караганда

В то время, когда Алматы готовится к седьмому по счету марафону, а самый знаменитый в мире Берлинский, берущий начало в 1974 году, разменял пятый десяток, Караганда провела свой первый Karaganda Half Marathon «Арманға жол». И это не дань моде, это дань спортивным традициям города, области. Около 5 000 участников, вышедших на проспект Республики в канун Дня государственных символов РК, показали, что спортивный город к полумарафону готов. И он назван первым по рейтингу среди массовых спортивных мероприятий.



На самом деле самый первый марафон как забег для любителей в Казахстане прошел именно в Караганде в 1983 году. И именно здесь был тогда организован первый клуб любителей бега (КЛБ) «Созидатель». Мастер спорта Марат Жыланбаев, будучи тогда студентом, выиграл на дистанции 20 км. Первым же на дистанции 42,195 км стал Алексей Сошченко, вторым – Павел Сиротин, третьим – Толеутай Смагулов. Список легендарных фамилий ветеранов-марафонцев такой же длинный, как и сама дистанция...



С тех пор прошло более 20 карагандинских марафонов. Последний состоялся в 2011 году в честь 75-летия Павла Сиротина – известного на всей территории СНГ марафонца. В том марафоне на 42,196 км он и сам пробежал всю дистанцию. А всего на его счету 325 марафонов, в том числе международных.



Посетил стартовую площадку и чество­вание победителей у комплекса «Караганды-Арена» Марат Жыланбаев. Тот самый, что проложил свой марафонский маршрут через все крупнейшие пустыни мира, семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. И это не случайно – часть биографии великого казахстанского марафонца связана с Карагандой.



– Здесь много марафонцев-ветеранов, которым есть что показать молодежи, – говорит Марат. – И это замечательно, что Караганда тоже побежала. Очень нужное дело. Бег оздоравливает, главное – знать, как бежать, и готовиться к таким крупным забегам заранее.



Устоявшиеся традиции стали залогом успеха Karaganda Half Marathon «Арманға жол». Организаторы – областные федерация легкой атлетики и управление физической культуры и спорта – делали расчет на 2 000 бегунов. Для участия не требовалось взноса. И, учитывая разницу в подготовке спортсменов, организаторы разбили призовой фонд на первые десятки победителей на всех дистанциях. Общая сумма призового фонда составила почти 2 млн тенге. За неделю до старта количество зарегистрированных перевалило за планку. Заявок на сайте было свыше 2 500, и это не учитывая детский забег. К стартовой площадке подошли и те, кто не успел получить чипованные номера. Они пробежали дистанцию без расчета на призовые, а в свое удовольствие.



Самая короткая из четырех дистанций (1 км) предназначена для детей до десяти лет. Для более взрослых и более подготовленных – 5 км, 10 км и, собственно, сам полумарафон – 21,1 км. Детский забег проходил без предварительной регистрации. И взрослым разрешалось сопровождать своего ребенка во время прохождения дистанции.



В первые же дни Karaganda Half Marathon вызвал интерес у профессио­налов со всех концов Казахстана. В списках появились также россияне, представители Кыргызстана, Узбекистана. Отметились в забеге на 10 км и граждане Индии, студенты Карагандинского медицинского университета. Поддержали карагандинцев и родные чемпионы: Екатерина Айдова, Максим Раков, Беимбет Канжанов пробежали дистанцию в 5 км, а олимпийский чемпион Серик Сапиев и президент региональной федерации легкой атлетики, заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев – по 21,1 км.



– Марафон готовился в крайне рекорд­ные сроки, – комментирует представитель оргкомитета, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах, карагандинский десятиборец Дмитрий Карпов. – Времени на раскрутку не было. У нас есть хороший опыт проведения массовых спортивных мероприятий, но марафон – это особая тема. Много нюан­сов оттачивалось в процессе. Новое считывающее оборудование помогли нам освоить организаторы алматинского марафона.



Забеги на длинные дистанции давно не просто спорт. Современные международные марафоны – социальные, интеграционные явления. Они формируют новый кластер туристического направления – мощного, масштабного, перекрывающего центральные проспекты мегаполисов, собирающего десятки, сотни тысяч любителей длинных дистанций. В этот же день, 3 июня, 13 городов мира предоставили свои улицы для бегущих. В Чехии, например, это был 90-километровый ультрамарафон! Так что у Караганды, помимо богатых традиций, есть еще и огромные перспективы.

