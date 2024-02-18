Китай стал главным торговым партнером Казахстана
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Итоги внешней торговли Казахстана подвели за 2023 год, передает Kazpravda.kz
«Наблюдается рост товарооборота. Основными рынками сбыта казахстанских товаров являются Китай, Россия и Италия. Китай стал главным торговым партнером Казахстана», - говорится в сообщении Минторговли.
При этом Казахстан нарастил несырьевой экспорт в Азиатские страны (Китай (+10%), Гонконг (+34%), Южная Корея (+30%), Вьетнам (+64%).
Доля экспорта Казахстана от товарооборота составляет 56,3%.
Доля обработанных товаров в общем объеме экспорта составила 32,1%.
Увеличилось количество товарных рынков с 131 до 135 государств.