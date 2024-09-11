Китайская компания намерена производить в РК спецтехнику

Экономика , Инвестиции
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Рабочая поездка министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева в Китай началась с визита провинции Хунань, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Минторговли

Там он встретился с главой провинции Хунань господином Мао Вэймин. Министр торговли отметил, что Китай был и остается одним из основных рынков сбыта и партнеров Казахстана. Вместе с ним приехали отечественные компании – производители сельхозпродукции, которые готовы обговаривать условия поставок продукции урожая 2024-2025 гг.

Арман Шаккалиев также подчеркнул, что между нашими странами хорошо развиваются и инвестиционные связи. Так, в прошлом году Китай вложил в экономику Казахстана около $1,4 млрд прямых инвестиций, в основном в развитие таких отраслей, как строительство, обрабатывающая промышленность, пищевая промышленность и др.

В свою очередь, губернатор провинции г-н Вэймин озвучил, что китайские компании заинтересованы работать с компаниями Казахстана, особенно в сфере металлургии, переработки сельхозпродукции, машиностроения, энергетики.

По итогам встречи стороны заверили о стратегическом партнерстве и содействии наращивания объемов торговли и инвестиций между Казахстаном и провинцией Хунань.

Министр также посетил ряд крупных производств. Глава компании Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd г-н Ло Кай сообщил, что намерен создать в Казахстане совместное предприятие в сфере производства спецтехники с применением высоких технологий.

«На сегодняшний день в Казахстане функционирует 3 300 совместных предприятий в таких стратегических отраслях, как горно-металлургический комплекс, обрабатывающая промышленность и другие отрасли экономики.

Специальная техника вашего производства популярна на нашем рынке: в сфере АПК, на строительных работах, на крупных промышленных объектах: автокраны, башенные краны, гусеничные краны, бетоносмесители, бульдозеры, экскаваторы», - сказал министр.

Проведены встречи с промышленными компаниями в сфере горнодобывающей промышленности, которые готовы импортировать цветные металлы, а также с крупной сельскохозяйственной корпорацией Hunan Grain&Oil.

Провинция Хунань известна производством железа, стали и электроэнергии, развитием машиностроения, угольной, химической, текстильной и пищевой промышленности.

Товарооборот между Казахстаном и провинцией Хунань по итогам 7 месяцев составила $413,1 млн. В торговле превалирует импорт с показателем $242,3 млн по таким товарным позициям, как электроника, потребительские товары и др.

Экспорт Казахстана составил $171,1 млн с ростом в 7,6 раз, это в основном металлургическая продукция (ферросплавы, медь), а также сельскохозяйственная (подсолнечное масло, ячмень, лен).

#Китай #экономика #делегация #Хунань

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