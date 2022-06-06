В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу – Токаев

Какие правовые реформы планируется провести в Казахстане, рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам, сообщает Kazpravda.kz.

"Конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и Правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство. В Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей", – сказал Президент.

По словам Главы государства, в законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены.

"Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов. Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека", – дополнил Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд.

"Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года", – заключил Глава государства.