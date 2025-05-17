Когда «оживают» экспонаты

Культура
3
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В ночь перед своим профессиональным праздником музейщики удивляют посетителей

фото автора

Когда заходит речь об акции «Ночь в музее», то чаще всего мы невольно вспоминаем кадры из одно­именной американской фэнтези-комедии, где с наступлением темноты экспонаты оживают: по коридорам ходит Аттила со своими воинами, первобытные люди добывают огонь, а скелет тираннозавра гоняется за костью, будто собака. В реальной жизни чудес не бывает, но раз в год музейщики Карагандинской области стараются по-своему «оживить» раритеты из своих фондов. Обычно это происходит в ночь перед праздником – Международным днем музеев.

Одним из первых начал «вдыхать жизнь» в свои экспозиции областной музей изобразительного искусства. В 2023 году он устроил художественно-музыкальный перформанс, где представил «ожившие» картины. В выставочном зале появились древние люди, выбивавшие петроглифы на импровизированной скале, а также герои, сошедшие с полотен всемирно известных мастеров. В них перевоплотились сотрудники музея, волонтеры и ученики карагандинской школы № 61, где действует собственный театр картин.

«Оживляющую» инициативу поддержал и областной историко-крае­ведческий музей. Тогда он устроил театрализованную инсталляцию знаменитой Кояндинской ярмарки, которую начиная с середины XIX века устраивали недалеко от Каркаралинс­ка. Ради представления музейщики достали из своих закромов старинные предметы обихода: самовары, посуду, ковры, прялку и швейную машинку «Зингер». Рядом с актерами-купцами в старинных халатах сидели современные мастера декоративно-прикладного искусства и продавали изделия.

В Музее памяти жертв политических репрессий, что находится в поселке Долинка, вообще все выглядит весьма реалистично, поскольку в экспозиции имеются восковые фигуры – энкавэдэшников, узников Карлага, представителей казахской интеллигенции, расстрелянных в 30-е годы XX века.

В прошлую музейную ночь здесь устроили интерактивную экскурсию. В каждом из залов разыгрывалась мини-трагедия. К примеру, в зале «Дети Карлага» посетители встретили несчастную женщину, которую прогнали из яслей, не дав повидаться с ребенком, потому что она лишена родительских прав. В зале, который называется «Карцер», экскурсанты увидели заключенного – «лудильщика», ложкой выскребавшего остатки каши из общей лагерной каст­рюли. Экскурсовод пояснил, что так унижали живущих впроголодь узников Карлага, чтобы сломить их гордость и самоуважение.

В зале «Кабинет следователя» музейщики воссоздали эпизод из жизни поэта и писателя Сакена Сейфуллина. Вот он сидит на допросе, в ходе которого энкавэдэшник требует подписать признание в контрреволюционной дея­тельности. Тот отказывается. Звонит телефон, следователь берет трубку и докладывает начальству, что подследственный не признает вину. Поступает команда: написать признание самому. Энкавэдэшник отвечает: «Есть!»

Такие мини-реконструкции никого не оставляют равнодушными.

Надо сказать, что нынешняя ночь в музее Карлага, которую приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечест­венной войне, тоже оказалась весьма запоминающейся. Для гостей устроили театрализованную экскурсию, тематическую выставку и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Во дворе музея выставили ретроавтомобили, соорудили военный призывной пункт, который стал одновременно и экспозицией, и фотозоной. Всех желающих кормили солдатской кашей.

В этом году впервые к акции «Ночь в музее» присоединился Темиртауский историко-краеведческий музей. Его посетителей ждало увлекательное путешествие в мир профессий. В залах учреждения обустроили тематические локации, посвященные таким специальностям, как повар, слесарь, медсестра, моряк, маляр и горновой металлургического производства. На каждой из этих станций гостям предлагали ознакомиться с инструментами, получить некоторые навыки и поучаст­вовать в викторине.

– Свою «Ночь в музее» мы решили посвятить Году рабочих профессий, – отмечает старший научный сотрудник Темиртауского историко-краеведческого музея Светлана Трещева. – Мы представили нашим гостям различные предметы, которые были и есть в оби­ходе людей разных специальностей. Например, повара продемонстрировали фрикадельницу в виде ножниц и маленькую терку для измельчения орехов и посыпки тортов. В зале, посвященном моряцкому делу, мы обучали посетителей азам флажковой азбуки. А в локации горнового предлагалось примерить войлочную спецодежду металлурга, чтобы ощутить, как сложно было в ней отстоять смену возле раскаленной печи.

В век Интернета и гаджетов музейщикам сложно привлечь к себе наше внимание. Но они стараются, проявляя креативность и любовь к своему делу, а это дорогого стоит.

#акция #музей #ночь в музее

Популярное

Все
В столице прошел фестиваль «Түнгі Бозоққа саяхат»
Если вы подверглись цифровой атаке...
Школа жизни Сабита Муканова ожила в стенах музея
Портретная живопись мастера
С любовью к родной земле
Угроза глобального характера
Получили бесценный опыт
История любви и страсти
Что есть справедливость?
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
40-градусная жара придет в Казахстан
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Жару сменят дожди в Казахстане
Рыбакина вышла в третий круг на «тысячнике» в Риме
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
Более 450 рейсов задержаны в США
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
Казахстан в ЕАЭС: Экономические достижения и ключевые выгоды для страны
Участники военного парада возвращаются в места дислокации
Казахстан одержал волевую победу на ЧМ по хоккею
Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане

Читайте также

Сертификат о включении обряда беташар в список ЮНЕСКО вручи…
Конференция, посвященная памяти выдающегося деятеля Смагула…
Традиционная акция «Ночь в музее» стартует в Казахстане
Древние рукописи Казахстана оцифруют в Гарвардском универси…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]