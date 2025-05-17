Когда заходит речь об акции «Ночь в музее», то чаще всего мы невольно вспоминаем кадры из одно­именной американской фэнтези-комедии, где с наступлением темноты экспонаты оживают: по коридорам ходит Аттила со своими воинами, первобытные люди добывают огонь, а скелет тираннозавра гоняется за костью, будто собака. В реальной жизни чудес не бывает, но раз в год музейщики Карагандинской области стараются по-своему «оживить» раритеты из своих фондов. Обычно это происходит в ночь перед праздником – Международным днем музеев.

Одним из первых начал «вдыхать жизнь» в свои экспозиции областной музей изобразительного искусства. В 2023 году он устроил художественно-музыкальный перформанс, где представил «ожившие» картины. В выставочном зале появились древние люди, выбивавшие петроглифы на импровизированной скале, а также герои, сошедшие с полотен всемирно известных мастеров. В них перевоплотились сотрудники музея, волонтеры и ученики карагандинской школы № 61, где действует собственный театр картин.

«Оживляющую» инициативу поддержал и областной историко-крае­ведческий музей. Тогда он устроил театрализованную инсталляцию знаменитой Кояндинской ярмарки, которую начиная с середины XIX века устраивали недалеко от Каркаралинс­ка. Ради представления музейщики достали из своих закромов старинные предметы обихода: самовары, посуду, ковры, прялку и швейную машинку «Зингер». Рядом с актерами-купцами в старинных халатах сидели современные мастера декоративно-прикладного искусства и продавали изделия.

В Музее памяти жертв политических репрессий, что находится в поселке Долинка, вообще все выглядит весьма реалистично, поскольку в экспозиции имеются восковые фигуры – энкавэдэшников, узников Карлага, представителей казахской интеллигенции, расстрелянных в 30-е годы XX века.

В прошлую музейную ночь здесь устроили интерактивную экскурсию. В каждом из залов разыгрывалась мини-трагедия. К примеру, в зале «Дети Карлага» посетители встретили несчастную женщину, которую прогнали из яслей, не дав повидаться с ребенком, потому что она лишена родительских прав. В зале, который называется «Карцер», экскурсанты увидели заключенного – «лудильщика», ложкой выскребавшего остатки каши из общей лагерной каст­рюли. Экскурсовод пояснил, что так унижали живущих впроголодь узников Карлага, чтобы сломить их гордость и самоуважение.

В зале «Кабинет следователя» музейщики воссоздали эпизод из жизни поэта и писателя Сакена Сейфуллина. Вот он сидит на допросе, в ходе которого энкавэдэшник требует подписать признание в контрреволюционной дея­тельности. Тот отказывается. Звонит телефон, следователь берет трубку и докладывает начальству, что подследственный не признает вину. Поступает команда: написать признание самому. Энкавэдэшник отвечает: «Есть!»

Такие мини-реконструкции никого не оставляют равнодушными.

Надо сказать, что нынешняя ночь в музее Карлага, которую приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечест­венной войне, тоже оказалась весьма запоминающейся. Для гостей устроили театрализованную экскурсию, тематическую выставку и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Во дворе музея выставили ретроавтомобили, соорудили военный призывной пункт, который стал одновременно и экспозицией, и фотозоной. Всех желающих кормили солдатской кашей.

В этом году впервые к акции «Ночь в музее» присоединился Темиртауский историко-краеведческий музей. Его посетителей ждало увлекательное путешествие в мир профессий. В залах учреждения обустроили тематические локации, посвященные таким специальностям, как повар, слесарь, медсестра, моряк, маляр и горновой металлургического производства. На каждой из этих станций гостям предлагали ознакомиться с инструментами, получить некоторые навыки и поучаст­вовать в викторине.

– Свою «Ночь в музее» мы решили посвятить Году рабочих профессий, – отмечает старший научный сотрудник Темиртауского историко-краеведческого музея Светлана Трещева. – Мы представили нашим гостям различные предметы, которые были и есть в оби­ходе людей разных специальностей. Например, повара продемонстрировали фрикадельницу в виде ножниц и маленькую терку для измельчения орехов и посыпки тортов. В зале, посвященном моряцкому делу, мы обучали посетителей азам флажковой азбуки. А в локации горнового предлагалось примерить войлочную спецодежду металлурга, чтобы ощутить, как сложно было в ней отстоять смену возле раскаленной печи.

В век Интернета и гаджетов музейщикам сложно привлечь к себе наше внимание. Но они стараются, проявляя креативность и любовь к своему делу, а это дорогого стоит.